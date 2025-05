Neste sábado, A Olívia se apresenta na Casa Rockambole O show de pop rock contagiante contará com os recentes lançamentos e o próximo single de forma inédita Cartão de Visita|Do R7 13/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h07 ) twitter

O show de pop rock contagiante contará com os recentes lançamentos e o próximo single de forma inédita

Ingressos disponíveis aqui.

Neste sábado (17), a banda de rock brasileiro A Olívia comemora o lançamento de seu próximo single, “Insustentável”, em um show repleto de canções inéditas. O single estará disponível nas plataformas digitais 24 horas antes da apresentação, prometendo frescor e o clima de novidade.

Desde o final do ano passado, A Olívia já vem dando pistas do seu próximo álbum. Primeiro com a canção “Hasta Luego” trazendo pitadas de reggae e influência latina e depois com “Entretenimento”, um pop rock contagiante que veio acompanhado de videoclipe.

A noite conta ainda com os shows da banda Celacanto, e Lucas Goncalves, baixista da Maglore, em show solo. Os ingressos já estão disponíveis no link do evento.

SERVIÇO:

Data: 17/05 (sábado)

Local: Casa Rockambole | Rua Belmiro Braga , 119 - Pinheiros - São Paulo/SP

21h00 – Abertura da casa

22h00 – Lucas Gonçalves e Banda

23h10 – A Olívia

00h30 – Celacanto

02h00 – Encerramento da casa

Classificação Indicativa: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 30

Compra, aqui.

Área de Fumantes e Acesso para pessoas com deficiência.