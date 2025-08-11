Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art lançam álbum completo "Samba 90 Graus" e celebram 30 anos Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art seguem viajando o país com o projeto “Samba 90 Graus”, um verdadeiro tributo à era de ouro do... Cartão de Visita|Do R7 11/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Confira: https://smb.lnk.to/ AlbumSamba90Graus

Assista: https://www.youtube. com/watch?v=AAa7o97ot54

Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art seguem viajando o país com o projeto “Samba 90 Graus”, um verdadeiro tributo à era de ouro do pagode dos anos 90. Após o sucesso dos volumes anteriores, o trio apresenta agora o álbum completo, gravado ao vivo no Espaço Unimed, em São Paulo, diante de mais de 6 mil pessoas.

A faixa que puxa este lançamento é o medley com músicas do Exaltasamba, “Como Nunca Amei Ninguém / Meu Jeito de Amar / Por Tão Pouco”, que resgata alguns dos maiores hinos do pagode romântico, em interpretações cheias de emoção, como é característico do trio. Com arranjos renovados e as vozes que marcaram uma geração, o registro reafirma a conexão com o público e o poder atemporal do gênero.

‌



“Quando a gente pensou nesse projeto, colocamos o coração mesmo. Cada música foi pensada com muito carinho, pra trazer o melhor do samba, com aquela energia boa dos anos 90. O visual do show tá lindo demais, caprichado em cada detalhe, pra fazer todo mundo se sentir dentro de uma grande celebração. É emoção do começo ao fi. O público sai sorrindo, cantando, todo mundo elogiando a vibe, a qualidade... Isso só mostra que valeu a pena toda a nossa dedicação pra fazer esse DVD cheio de momentos inesquecíveis”, conta Netinho.

A direção é de Tiago Silva, da TS Music, com produção da Nescau Produções. O show é dividido em cinco blocos, com cenários modernos e uma grande banda que recria a energia dos anos 90. Sucessos como “Marrom Bombom”, “Fricote” e “Essa Tal Liberdade” fazem parte do repertório da turnê “Samba 90 Graus”, que tem percorrido o Brasil desde maio de 2024 e seguirá levando nostalgia e festa para todas as gerações.

‌



“Esse projeto é uma emoção difícil de descrever, um filme passa pela minha cabeça. É uma nostalgia boa com muita saudade. Que fique para eternidade as músicas que fizemos e gravamos com muito amor”, conta Netinho. Márcio completa, “Estar celebrando com dois ícones dos anos 90 é motivo de honra. Somos pioneiros de um movimento que permanece vivo até hoje”. Chrigor conclui, “São 30 anos de história no palco. Todo o carinho de uma vida, registrado em grande estilo. Fazer parte de algo com essa magnitude é uma grande responsabilidade”.

Mais que um show, “Samba 90 Graus” é um encontro de memórias, vozes e histórias que marcaram época, provando que o pagode dos anos 90 segue forte e mais quente do que nunca. Todos os vídeos e músicas do projeto estão disponíveis nas plataformas digitais e no canal Filtr Music Brasil.

‌



Faixas do Álbum “Samba 90 Graus”:

Cohab City (Incidental ABC e Vem Pra Cá) (Ao Vivo) Como Nunca Amei Ninguém / Meu Jeito de Amar / Por Tão Pouco (Ao Vivo) Conto de Fadas / Sabor Morango (Ao Vivo) A Princesa e O Plebeu / Parece Criança (Ao Vivo) Brilho de Cristal / Gente da Gente (Ao Vivo) Sem Abuso / Maneiras (Ao Vivo) 24 Horas de Amor / É Você (Ao Vivo) Mundo de Oz / Teu Segredo (Ao Vivo) Essa Tal Liberdade / É Tarde Demais / Marrom Bombom (Ao Vivo) Olhos Vermelhos / Timidez (Ao Vivo) Indiferença (Ao Vivo) Quer Casar Comigo (Ao Vivo) Louca Paixão / Desliga e Vem / Eu Choro (Ao Vivo) Pra Não Pensar em Você (Ao Vivo) Eternamente Feliz (Ao Vivo) Nani / Utopia (Ao Vivo) Absoluta (Ao Vivo) Que Dure Para Sempre (Ao Vivo) Megastar (Ao Vivo) Telegrama (Ao Vivo) Já Que Tá Gostoso Deixa (Mata Papai) / Fricote (Ao Vivo) Tanajura (Ao Vivo)