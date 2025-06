No lançamento de F1 - O Filme, Shopping Market Place tem carro da Fórmula eVolution em exposição Visitantes podem conferir de perto o carro da categoria automobilística e aproveitar a estreia do longa com Brad Pitt como piloto de... Cartão de Visita|Do R7 28/06/2025 - 16h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Visitantes podem conferir de perto o carro da categoria automobilística e aproveitar a estreia do longa com Brad Pitt como piloto de Fórmula 1

Cartão de Visita - Entretenimento

Em F1 - O Filme, um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. O filme, produzido pelo heptacampeão da categoria, Lewis Hamilton, e estrelado por Brad Pitt, é uma das estreias mais aguardadas pelos amantes de automobilismo. O longa chega às telonas nesta quinta, 26 de junho, e para trazer a adrenalina da alta velocidade para mais perto do público, o Shopping Market Place está com um carro da Fórmula eVolution em exposição.

A Fórmula eVolution nasceu para proporcionar aprendizado e as melhores disputas na pista, graças à igualdade de equipamentos para que o piloto possa se desenvolver e demonstrar suas habilidades. O projeto é 100% nacional, com chassi desenvolvido no interior paulista e faz parte do Campeonato Paulista de Automobilismo. A categoria abrange diferentes perfis de pilotos, de amadores que desejam sentir o prazer de pilotar um carro de fórmula a profissionais que almejam seguir carreira no automobilismo.

O carro em exposição no Shopping Market Place visa promover a estreia do filme e ficará no Piso Térreo, próximo a entrada principal, até o dia 20 de julho.

‌



No filme, com sessões a partir de quinta no Cinemark do Market Place, depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes (Brad Pitt) é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce (Damson Idris), o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos.

Para mais informações, acesse o site oficial do Shopping Market Place.

‌



Serviço:

Carro Fórmula eVolution em exposição no Shopping Market Place

‌



Endereço: Av. Dr. Chucri Zaidan, 902 - Vila Cordeiro, São Paulo - SP, 04583-110

Quando: visitação diária, durante o funcionamento do shopping, até 20 de julho

Informações: Link