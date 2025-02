NOSSA CARA: Felipe & Rodrigo disponibilizam Volume 1 do audiovisual A primeira faixa lançada, “Banquinho”, e mais quatro chegam às plataformas nesta quinta, 30 Cartão de Visita|Do R7 30/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h07 ) twitter

Ouça aqui: https://virginmusicbr.lnk.to/ NossaCaraAoVivoVol1

Felipe & Rodrigo entraram em 2025 com o pé direito. Depois de se destacarem em todas as plataformas com “Gosta de Rua”, a música mais ouvida de 2024, agora a dupla se prepara para disponibilizar o primeiro volume de seu novo audiovisual, “Nossa Cara”. Cinco canções, incluindo a faixa foco “Problemão”, ficam disponíveis nos aplicativos de áudio a partir desta quinta (30) e tem calendário próprio no YouTube. Confira: “Problemão” - 31/01, 11h “Namorando Um Talvez” - 07/02, 11h “Tática” - 14/02, 11h “Errou, Tá Errado” - 21/02, 11h Embora este seja o primeiro volume do projeto, o duo já havia lançado, em novembro passado, a faixa “Banquinho”. Em apenas dois meses, a canção já é um grande sucesso, com mais de 34 milhões de streams somados e cerca de 45 mil criações no TikTok. “Quando lançamos ‘Banquinho’ como um esquenta para o DVD, estávamos bem confiantes da qualidade da música e de que o público iria abraçá-la junto com a gente. Mas, sinceramente, fomos surpreendidos pelo apoio gigantesco que recebemos. Bora com tudo nesse projeto!”, exclama Felipe. A faixa foco, assinada por Edu Valim, Matheus Cott, Willian Daniel e Thales Gui, fala sobre a influência de amizades que afastam o eu lírico de seu amor, e é a nova aposta da dupla, já que se encaixa como uma situação que pode gerar identificação nos ouvintes: “As melhores músicas são sempre aquelas que a gente consegue se enxergar nela, tendo ou não passado por algo semelhante, e esse é o mais interessante de tudo”, comenta Rodrigo; “Estamos bem animados com esse primeiro volume e esperamos de verdade que vocês curtam e ouçam bastante". Apesar do título, "Nossa Cara”, o projeto não tem obras assinadas pela dupla, o que foi estratégico. Como Felipe e Rodrigo são donos de hits de suas discografias anteriores, além de outros presentes na setlist de grandes nomes do sertanejo, a ideia foi dar oportunidade para novos compositores. Com direção musical da Na House, sob a batuta de Eduardo Pepato, e direção de vídeo a cargo de Fernando Trevisan Catatau, da Unic Film, as demais canções de “Nossa Cara” chegam às plataformas nos próximos meses e prometem ser uma experiência audiovisual inesquecível. Felipe & Rodrigo Nossa Cara - Volume 1 Lançamento: 30 de janeiro de 2025, pela Virgin Music Faixas: Banquinho (Compositores: Eliabe Queixin; De Angelo; Junior Gomes) Problemão (Compositores: Edu Valim, Matheus Cott, Willian Daniel. Thales Gui) Namorando Um Talvez (Compositores: Renato Sousa, Jeff da Sanfona, Zé André, Gustavo Martins) Tática (Compositores: Victor Reis, Diego de Souza, Tiago Marcelo) Errou Tá Errado (Compositores: Greg Neto, Matheus Araújo, Elan Rubio) PROBLEMÃO - Letra É que fora da minha vida ela tá bem Com sorrisão na cara Cada vez mais gata Na minha cabeça eu aceitei Que uma volta do nada É cada vez mais rara E o que não deixa ela voltar Não é nem as farra, nem os bar O agravante desse história nem é ela O problemão é as amiga dela Mas o problema é as companhia dela Que gosta de beber, que são boa de festa Que vão pra cima dos cara E os cara é bom de conversa O problemão é as amiga dela Ai ai NAMORANDO UM TALVEZ - Letra Cada ficada Língua beijada Que eu fui obrigado a dizer tchau Sem nem querer dizer Por mim eu namorava muita gente Que balançou minha cama E eu dispensei por você É que sua língua tem um trem que me segura A minha cama criou dependência sua E quando a gente sua Cê leva o nível dos amores lá pra lua Como é que eu vou amar ah-ah-ah Depois do que cê fez eh-eh-eh Do que jeito que tá indo eu nunca mais vou namorar Só pra ficar namorando um talvez Depois da sua passada na minha cama, nada diferente passa mais lá TÁTICA - Letra A vida é feita de escolhas 22h30 cê escolhe a rua 3h30 cê escolhe o trouxa A culpa é minha, só minha Que não coloco limite Te atendo e foda-se Cê tava mal acostumada Só que hoje Minha paciência acabou igual sua noite Depois de gastar sola nas suas andança Quer que eu beije a cidade por tabela Minha palavra e minha cama você não balança mais Sai com a saudade que ce tá no meio das perna Hoje sua língua não é mais minha isca preferida pra pescar minha boca Ou escolhe outra tática, ou escolhe outro trouxa ERROU TÁ ERRADO - Letra Só pro’cê ficar sabendo Eu já tô sabendo Que cê andou fazendo por baixo dos pano E ainda quer ficar se justificando Pra mim não interessa que não chegou no gemido Se sobrou roupa no corpo ou não Se seu tesão interrompeu no meio É que lá no começo já teve má intenção-ão Não tem meio beijo Não tem meio amasso Não pulou a cerca, mas passou por baixo Traiu, tá traído Errou, tá errado Acabou, tá acabado Errou, tá errado!