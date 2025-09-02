Nossos Ossos faz curta temporada de 3 a 13 de setembro
Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo conta a saga do dramaturgo premiado Heleno para fazer as honras fúnebres a um garoto...
Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo conta a saga do dramaturgo premiado Heleno para fazer as honras fúnebres a um garoto de programa, Cícero, brutalmente assassinado nas ruas de São Paulo
A Cia. da Revista finaliza as comemorações de seus 25 anos de trajetória com nova temporada do espetáculo Nossos Ossos, a partir do romance do escritor Marcelino Freire, de 3 a 13 de setembro de 2025.
Em Nossos Ossos, a Cia partiu do primeiro romance do premiado autor pernambucano radicado em São Paulo Marcelino Freire para a construção do espetáculo, a partir de linguagens múltiplas, como a música (em forma de texto cantado), cenas visuais que contam a história potencializando o discurso da fala, o teatro gestual como dramaturgia do corpo, e assim por diante.
A peça tem dramaturgia de Daniel Veiga (paulistano) e música original de Isabela Moraes (pernambucana). Os figurinos levam assinatura de Marcos Valadão, luz de Gabriele Souza, direção musical e arranjos de Marco França e produção da Movicena Produções Artísticas.
Sinopse
Tendo como cenário o submundo da noite de São Paulo, “Nossos ossos” é uma fábula visceral sobre a proximidade entre o amor e a morte: cada capítulo é associado a uma parte do esqueleto humano. O protagonista é Heleno, dramaturgo que resgata no necrotério o corpo de um michê e se impõe a missão de levá-lo até Poço do Boi, em Pernambuco. Durante os preparativos para a estranha aventura, ele relembra a própria história, da infância mirrada e pobre no sertão ao sucesso na metrópole paulistana. Na prosa poética de Marcelino Freire, uma fábula macabra sobre a proximidade entre amor e morte.
Ficha técnica:
Do romance de Marcelino Freire. Adaptação: Daniel Veiga. Direção e cenografia: Kleber Montanheiro. Figurinos: Marcos Valadão. Desenho de luz: Gabriele Souza. Direção Musical e arranjos: Marco França. Músicas Originais: Isabela Moraes. Assistente de Direção: Gabriella Britto/Ana Elisa Mattos. Elenco: Vitor Vieira, Leandra Gitana, Edu Rosa/Cezar Rocafi, Evas Carretero, Dudu Galvão, Zé Guilherme Bueno e Pedro Ulee. Costureira: Salomé Abdala. Máscara: Franklin Almeida. Direção de Cenotecnia: Evas Carretero. Serralheiro: Airton Lemos. Assistente de Cenografia: Thais Boneville. Operador de som: Gabriel Hernandes. Operadora de Luz: Zerlô. Microfonista Brenda Umbelino Fotos: Cleber Correa. Visagismo: Louise Helène. Produção: Movicena Produções. Assessoria de Imprensa: Pombo Correio
Serviço
Nossos Ossos, da Cia da Revista
Temporada: de 3 a 13 de setembro de 2025
3 de setembro, às 20h
4 de setembro, às 20h
5 de setembro, às 20h
6 de setembro, às 20h
7 de setembro, às 20h
10 de setembro, às 20h
11 de setembro, às 20h
12 de setembro, às 20h
13 de setembro, às 19h e 21h30
Espaço Cia. da Revista - Al. Nothmann, 1135, Santa Cecília - São Paulo.
Ingressos: Gratuito.
Ingresso com distribuição gratuita na bilheteria com 1 hora de antecedência
Classificação: 14 anos
Duração: 70 minutos
Acessibilidade: banheiro adaptado e rampas para cadeirantes
Acessibilidade: banheiro adaptado e rampas para cadeirantes