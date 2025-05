“Notas”: O início de um novo jogo para Spark Novo álbum do rapper, que marca uma fase de reinvenção, chega nesta quinta-feira (15) Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h03 ) twitter

Novo álbum do rapper, que marca uma fase de reinvenção, chega nesta quinta-feira (15)

Cartão de Visita - Entretenimento

O rapper Spark lança nesta quinta-feira (15), à meia-noite (horário de Brasília), o seu aguardado álbum de estreia, “Notas”. Disponível em todas as plataformas de música, o projeto marca um novo capítulo na carreira do artista, que explorou diferentes vertentes musicais para traduzir suas experiências, vivências e aprendizados.

O projeto mescla referências do R&B, trap e outras influências, revelando uma jornada de autoconhecimento e evolução artística. “A mensagem que quero passar é o que é o Spark. A visão de musicalidade, de conceito, de letra, de melodia. É um álbum para o qual me dediquei intensamente, pesquisando, aprendendo e me desafiando. Foi nesse processo que aprendi a tocar piano, e por isso ele se chama ‘Notas’”, explica o artista.

ENTRE AMOR E DESEJO

‌



A intensidade das relações amorosas é um dos pontos centrais do álbum, sendo traduzida em faixas como “Confusa”, que explora a dualidade entre desejo e mistério em um jogo de sedução, invocando a energia de casais históricos do cinema, como Bonnie e Clyde. Em “Box”, Spark canta sobre a persistência das memórias de um amor que insiste em permanecer, com versos carregados de nostalgia. Já “Menciona” aborda a tensão entre atração e desapego, retratando um relacionamento marcado por química intensa e sentimentos voláteis.

PODER, PRAZER E LAÇOS INTENSOS

‌



O fascínio pelo luxo e a celebração de uma vida marcada por excessos e prazeres ganham destaque em faixas como “Joias”, que conta com a participação de Jaya. A música explora a admiração por uma mulher poderosa e sofisticada, enquanto “Preta Rara”, em parceria com Luccas Carlos, é um hino à confiança e atitude feminina, ambientado em festas exclusivas e cenários luxuosos. Já “Trajes”, com participação de BIN, evoca o desejo e a conexão física em um romance embalado por beats.

No campo das emoções após o término, Spark entrega canções que traduzem a complexidade de seguir em frente. “Culpa” aborda a mistura de ressentimento e libertação após o fim de um relacionamento marcado por desconfianças e recaídas. Em “Novela”, o artista constrói uma narrativa cinematográfica de um encontro que ganha ares de romance épico, misturando whisky, velas e noites inesquecíveis.

‌



Embora tenha uma carreira consolidada no futebol, atualmente jogando pelo Fenerbahçe, Spark nunca encarou a música como um simples hobby. Para ele, o rap vai além de uma paixão. Com 'Notas', Spark apresenta um projeto que transita entre temas como desejo, poder, luxúria e reconexão. O álbum reúne histórias que exploram conexões, encontros e recomeços.

TRACKLIST: “NOTAS” - SPARK

Confusa Box Menciona Joias feat Jaya Luck Preta Rara feat Luccas Carlos Culpa Trajes feat Bin Novela Sabe Jogar

