Nourished By Time lança o single "BABY BABY" O cantor, compositor e produtor de Baltimore Nourished By Time lança "BABY BABY", o terceiro single de seu próximo álbum The Passionate... Cartão de Visita|Do R7 31/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h37 )

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

O cantor, compositor e produtor de Baltimore Nourished By Time lança “BABY BABY”, o terceiro single de seu próximo álbum The Passionate Ones, que chega no dia 22 de agosto via XL. Um relato sóbrio das fronteiras entre desejo e disfunção, “BABY BABY” disseca a hiper-realidade e chega acompanhado de um videoclipe dirigido por Marcus Brown, filmado no American Dream, gigantesco e super estimulante complexo de entretenimento em Nova Jersey, feito para oferecer diversão sem fim. Hoje, Nourished By Time também anuncia um livestream de 24 horas com sons contínuos, colaborações e momentos inéditos em seu canal no YouTube a partir de 5 de agosto.

A expectativa para The Passionate Ones é palpável. O single de estreia, “Max Potential”, já foi eleito “Melhor Faixa do Ano” pela NPR, Paste Magazine, Time e Gorilla vs Bear. O segundo single do projeto, “9 2 5”, ganhou Best New Music do Pitchfork, enquanto o The Quietus declarou: “The Passionate Ones… está prestes a ser um dos álbuns que vão definir 2025.”

Criado inicialmente em Los Angeles no fim de 2019, Nourished By Time surgiu como uma válvula de escape de Marcus Brown para a monotonia de seus empregos diários e a sensação de desencanto causada por um mundo cada vez mais corrupto. Canalizando visões profundamente pessoais e observações afiadas em suas composições, Brown construiu um universo sonoro singular, moldado pela rica e eclética herança musical de Baltimore, onde jazz, punk, indie, hip hop, eletrônico e R&B colidem em harmonia bruta. Em The Passionate Ones, Brown aborda amor, trabalho, existencialismo, sonhos, desilusão e esperança sob a ótica do metamodernismo, documentando uma história americana de um artista que usa seus vícios para se manter à tona enquanto persegue paixões e sonhos.

‌



The Passionate Ones chega após uma ascensão radiante. Com Erotic Probiotic 2 (Scenic Route), Nourished By Time marcou 2023 — conquistando o selo Best New Music do Pitchfork e o topo da lista anual da Gorilla vs Bear, além de elogios da The Guardian, The FADER, Paste e muito mais. Em 2024, Catching Chickens (XL) apenas consolidou seu fascínio: a CRACK Magazine colocou o artista na capa, nomeando “Hell of a Ride” como faixa do ano. A canção foi celebrada por NPR, Resident Advisor, CLASH, The FACE, Mixmag, UPROXX e entrou nas listas de Melhores Músicas de 2024 do Spotify. Ele também apresentou uma performance magnética na série #LateShowMeMusic do The Late Show with Stephen Colbert.

The Passionate Ones tracklist:

‌



1. Automatic Love

2. Idiot In The Park

‌



3. Max Potential

4. It’s Time

5. Cult Interlude

6. 9 2 5

7. Crazy People

8. Jojo feat. Tony Bontana

9. BABY BABY

10. Tossed Away

11. When The War Is Over

12. The Passionate ones