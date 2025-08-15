Number Teddie lança "TODO HOMEM FAZ", primeiro single de seu novo disco Primeiro single do próximo álbum traz relato pessoal e marca uma das composições mais vulneráveis da carreira Cartão de Visita|Do R7 15/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h58 ) twitter

Escute: https://numberteddie.lnk.to/ TodoHomemFaz

Assista: https://youtu.be/eESPd8DpHMs? si=S9Xaf6fEowrMOq0m

Number Teddie apresenta “TODO HOMEM FAZ”, primeira amostra de seu próximo disco, previsto para outubro. Diferente do tom irônico e ácido presente em muitos de seus trabalhos anteriores, “TODO HOMEM FAZ” é uma balada intimista que nasce de um lugar profundamente pessoal. Escrita a partir de vivências marcantes de sua infância, Teddie transforma dor em arte, explorando, com delicadeza, as marcas deixadas por experiências difíceis e a forma como elas moldam relações ao longo da vida.

“Essa é, provavelmente, a música mais vulnerável que já lancei. Ela é sobre olhar para o passado e entender como certas experiências nos afetam, mesmo anos depois, e como isso aparece nos nossos vínculos. É um desabafo, mas também uma tentativa de cura”, compartilha o artista.

Com produção de Gorky e Zebu, a faixa se constrói sobre arranjos minimalistas, pianos sutis e camadas de sintetizadores etéreos, criando um ambiente intimista que conduz o ouvinte ao centro da narrativa. A interpretação contida e emotiva de Teddie revela uma faceta mais frágil, mais crua e, ao mesmo tempo, mais poderosa.

Com apenas três anos de carreira, Number Teddie já soma passagens por grandes festivais como Lollapalooza e Rock in Rio. Seu lançamento mais recente foi a versão deluxe de seu álbum de estreia “poderia ser pior”, intitulada “PODERIA SER (bem) PIOR”, consolidando-se como um dos compositores mais originais da nova cena musical brasileira.

No novo trabalho, que será revelado em outubro, Teddie promete letras afiadas, experimentação estética e um mergulho mais profundo em temas que atravessam sua geração. “TODO HOMEM FAZ” é o primeiro passo dessa jornada — e um convite para entrar de vez nesse universo.

Sobre

Number Teddie se considera um “compositor que canta”. Nascido Geovanne Aranha, em Manaus, começou a cantar aos 3 anos de idade e passava horas inventando músicas. Viveu a adolescência nas coxias dos teatros de Manaus e começou a produzir as próprias canções em 2017. Em 2020, lançou seu primeiro EP, autoral e autoproduzido, “Eu Nasci um Fantasma”.

Number Teddie traz na bagagem composições interpretadas por nomes como Alice Caymmi, Urias e Pabllo Vittar. Como cantor, já colaborou com CHAMELEO e Cleo, esta última na faixa “bom ator”, que faz parte do álbum de estreia do cantor.

Construindo seu caminho na música, com poucos meses de carreira, Number Teddie já conta com mais de 7,8 milhões de views em seu canal do YouTube, 5 milhões de streams de áudio e vídeo na faixa-titulo de seu álbum de estreia e 5 milhões de execuções no disco.