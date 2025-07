O cantor e compositor FELTH lança a música "Paz e Amor" O cantor e compositor carioca Felth lança o primeiro single intitulado "Paz e Amor" a composição faz parte do novo álbum que será lançado... Cartão de Visita|Do R7 18/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

O cantor e compositor carioca Felth lança o primeiro single intitulado "Paz e Amor" a composição faz parte do novo álbum que será lançado em agosto, com uma guinada definitiva em sua trajetória artística. Após se destacar no cenário do Trap, R&B e Afrobeats, Felth agora mergulha de cabeça na fusão entre o samba-rock, a soul music e o pagode, com inspiração em nomes como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Seu Jorge, Ludmilla, Sandra de Sá e a estética clássica da Motown Records..

Sobre a música

O primeiro single, “Paz e Amor” é um grito de esperança em meio ao caos da cidade. Inspirado em um episódio de violência na Zona Norte do Rio, onde Felth nasceu, a canção mistura crítica social, desejo de ascensão e romance, com referências a Djavan, Seu Jorge e à realidade das periferias brasileiras,bem dançante e de sua autoria.

Dono de um timbre grave marcante o show do Felth traz um repertório primoroso e tem animado o público por onde se apresenta.

OUÇA ”PAZ E AMOR”:

https://orcd.co/pazeamorfelth? fbclid= PAQ0xDSwLd3p5leHRuA2FlbQIxMQAB p3NRvFblkJPDFV7Il2uInmEPMDuAlV i8W5AhMhHswBqcBFX03Pfq9YR3ot38 _aem_k90O40WPkyAImqXLeyrK2Q

‌



Siga Felth nas redes sociais:

@Felth