O Espelho do Zé lança “Contradiz”, terceiro single do EP Reflexo do Amanhã
Faixa traz referências de bolero e tango para intensificar o drama de um relacionamento em ruína, sem perder o peso e a essência do rock que marca a trajetória da banda paulistana
O Espelho do Zé apresenta “Contradiz”, terceira faixa de seu próximo EP Reflexo do Amanhã. A canção, que mistura drama e intensidade, nasceu de uma parceria criativa entre os integrantes e se inspira em sonoridades da música latina, como o bolero e o tango, sem perder o peso e a essência do rock que marca a trajetória da banda paulistana.
Composta inicialmente pelo baixista Gabi Schubsky, que trouxe melodia e letra a partir de uma harmonia pré-existente, a música ganhou novos contornos com versos da vocalista Mariana Cintra, resultando em uma narrativa densa sobre os impasses de um relacionamento prestes a ruir. A interpretação se apoia na contradição entre lirismo e frustração, evocando dilemas éticos e emocionais.
“Contradiz é sobre o conflito entre aquilo que se sente e aquilo que não se sustenta mais. Ela traz um peso dramático, mas ao mesmo tempo a beleza da música latina”, definem os artistas.
O single reafirma a estética de Reflexo do Amanhã, um trabalho construído de forma essencialmente coletiva - diferente do processo anterior, mais individualizado. As influências que atravessam o EP vão de Novos Baianos e Caetano Veloso a Los Hermanos e Pitty, criando um espaço produtivo de experimentação.
Outro marco deste momento é o retorno do guitarrista Leandro Rodrigo, que apesar de não participar das gravações do EP, traz novo fôlego aos palcos e projeta caminhos para os próximos trabalhos da banda.
A produção musical é assinada por Thiago Barromeo (Mano Brown, Black Alien, Ana Cañas).
A capa do single mantém a identidade visual do EP: a flor como ícone central, agora tensionada por cores e elementos que opõem vida e sombra, beleza e desconforto - reflexo direto da canção.
Com mais de uma década de estrada, o quarteto formado em 2014 segue reinventando sua sonoridade. Hoje, o Espelho do Zé é Mariana Cintra (voz), Gabi Schubsky (baixo), Leandro Rodrigo (guitarra) e André Guaxupé (bateria).
