O quarteto de pop-rock Nicotine Dolls compartilha o single "You Won't Have Me" O quarteto de pop-rock Nicotine Dolls lançou mais uma amostra de seu novo projeto com "You Won't Have Me" Cartão de Visita|Do R7 06/02/2025 - 16h26

O quarteto de pop-rock Nicotine Dolls lançou mais uma amostra de seu novo projeto com "You Won’t Have Me". A faixa, escrita pela lendária compositora Diane Warren, é uma das duas canções assinadas pela vencedora do GRAMMY que estarão no tão aguardado álbum de estreia da banda, An Attempt at Romantic, com lançamento previsto para 7 de março de 2025, via Nettwerk Music Group.

Uma balada devastadora, "You Won’t Have Me" expressa a dor de dizer adeus a alguém que você ama, mas que chegou ao limite e precisa deixar para preservar seu próprio bem-estar. "A primeira coisa que tive que fazer foi superar o fato de estar na mesma sala que uma das maiores compositoras vivas de todos os tempos, embora eu não tenha certeza se realmente superei isso", compartilha o vocalista Sam Cieri sobre trabalhar com a icônica Diane Warren.

"Do ponto de vista da produção, eu tinha certeza de que a música só precisava de voz, piano e cordas. Não aprofundamos muito de onde veio a inspiração dela para a canção ou de onde eu a interpretaria do meu lado, e gostei disso. Às vezes, as coisas não precisam ser dissecadas desse jeito. Elas só precisam existir na música. E, para mim, essa foi a trilha do monólogo interno de alguém que vai embora, silenciosamente arrumando uma mala e saindo."

Formada em 2017, a banda surgiu quando Cieri e John Hays se conheceram e se tornaram amigos durante a turnê da Broadway do premiado musical "Once". Os membros John Merritt e Abel Tabares se juntaram um ano depois. Desde então, o Nicotine Dolls lançou uma série de singles e EPs autorais e auto produzidos, incluindo o EP How Do You Love Me (2023). Após assinarem com a Nettwerk Music Group, foram elogiados pela SPIN, que destacou sua "vulnerabilidade e determinação", comparando Cieri a um "carismático vocalista de voz rouca, com o timbre de Bruce Springsteen e a emoção de Lewis Capaldi."

Cieri, que escreveu ou coescreveu 10 das 12 faixas do álbum de estreia, revela: "Este álbum tem sido minha tentativa interna de aceitar o desejo de amar e ser amado em troca", explica ele. "Quis ser bobo, nervoso, corajoso e assustado — tudo aquilo em que você se afoga quando alguém te olha de um jeito que destrói todo o plano que você tinha para sua vida. Moro sozinho com meu cachorro, e não estou dizendo que não adoro essa vida, porque adoro (meu cachorro é meu grande garoto, Indiana). Mas sinto falta de rir com alguém na cozinha ou de adormecer assistindo a um reality show ruim. Tenho orgulho da minha independência, mas acho que fiz esse disco como uma forma de admitir para mim mesmo que ter alguém por perto… seria bom."

O grupo optou por adiar a turnê no outono passado para se concentrar na finalização do álbum. "Na época, foi uma decisão muito difícil porque sabíamos que estaríamos decepcionando algumas pessoas. Mas, olhando para trás agora, sei que foi a escolha certa, porque, do contrário, não teríamos um álbum pronto. E essa será a primeira vez que sairemos em turnê para promovê-lo", compartilha Cieri.