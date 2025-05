O que você precisa saber sobre a temporada de cetáceos no Litoral Norte de São Paulo O Litoral Norte de São Paulo se prepara para mais uma temporada de avistamento de cetáceos, um fenômeno natural que atrai olhares de... Cartão de Visita|Do R7 09/05/2025 - 09h09 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h09 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

O Litoral Norte de São Paulo se prepara para mais uma temporada de avistamento de cetáceos, um fenômeno natural que atrai olhares de todo o Brasil. Entre os meses de maio e novembro, as águas da Região Turística, integrada pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, se tornam palco para a passagem de baleias e golfinhos, enriquecendo a experiência turística e fomentando o turismo sustentável.

O Litoral Norte abriga uma rica biodiversidade marinha, incluindo quatro espécies de baleias e sete de golfinhos. As baleias jubarte são as protagonistas, migrando para águas mais quentes para reprodução e proporcionando um espetáculo com seus saltos acrobáticos. O pico da temporada geralmente ocorre nos meses de junho e julho.

A secretária de Turismo de Caraguatatuba, Bianca Colepicolo, destaca a localização estratégica da cidade para a exploração marítima do Litoral Norte. "Caraguatatuba é um ponto estratégico para quem deseja explorar o Litoral Norte por mar. Em apenas 20 minutos, é possível chegar de lancha até Ilhabela ou São Sebastião; com cerca de 40 minutos de navegação, estamos na Ilha Anchieta ou no Saco da Ribeira, em Ubatuba. Essa proximidade permite experiências náuticas incríveis, como o avistamento de baleias, que pode ser feito com apoio das nossas operadoras locais de turismo náutico. Hoje, temos diversas empresas credenciadas com alvará específico para esse tipo de atividade — a lista completa pode ser consultada no site da Secretaria de Turismo".

A secretária também anunciou a primeira edição do Navegar Experience, nos dias 24 e 25 de maio, visando "uma iniciativa voltada especialmente para quem nunca teve contato com o mar, mas sonha em aprender a velejar, remar e viver novas experiências náuticas. É uma oportunidade única para a população local se reconectar com o mar e com o potencial turístico e esportivo que ele oferece", explica.

Já em Ilhabela, o início da temporada foi antecipado, conforme relata o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Harry Finger. “A temporada começou mais cedo este ano, com o primeiro avistamento de duas jubartes registrado em 28 de abril por três pescadores da comunidade tradicional do Bonete. Este é um momento especial, em que a natureza nos presenteia com um espetáculo emocionante, destacando a relevância do ecoturismo. Além de proporcionar uma experiência única aos visitantes, o avistamento de cetáceos impulsiona a economia local no outono-inverno e promove a conscientização ambiental. Ilhabela está preparada para receber turistas de todas as partes, com infraestrutura adequada e compromisso com a sustentabilidade”.

São Sebastião também demonstra grande expectativa para a temporada, como afirma o secretário de Turismo, Leandro Pereira. “Na última segunda-feira, dia 28 de abril, registramos na região as primeiras baleias-jubarte da temporada de 2025, o que reforça ainda mais o potencial do nosso destino para esse tipo de experiência, por isso a expectativa para este ano é grande. Estamos falando de um espetáculo da natureza que encanta e emociona a todos que têm a oportunidade de presenciar. Esse segmento do turismo vem ganhando cada vez mais destaque e seguimos firmes no propósito de promover um turismo sustentável, que respeita o meio ambiente e fortalece nossa identidade como um destino de referência”.

Ubatuba, por sua vez, reconhece o potencial da atividade, embora ainda não tão consolidada como em outros municípios, segundo o secretário de Turismo, Bruno Nunes Miguel de Oliveira. “A temporada de avistamento de cetáceos no litoral brasileiro, especialmente entre maio e outubro, é uma oportunidade valiosa para o turismo ecológico e de observação da vida marinha. Ubatuba, com sua rica biodiversidade marinha e posição geográfica privilegiada, poderia se beneficiar bastante com passeios específicos voltados para esse tipo de turismo sustentável. Desta forma, as incidências estão sendo mais frequentes e já podemos pensar em passeios organizados, porém a realidade é uma demanda reprimida por ainda não ser uma atividade consolidada na região”.

Para o idealizador do Projeto Baleia à Vista, Julio Cardoso, essa promete ser mais uma grande temporada para o turismo de avistamento de cetáceos. Em 2024 foram registradas cerca de 600 baleias na região. “A nossa expectativa é que seja uma boa temporada, com o pessoal todo observando as normas de avistamento, mantendo as distâncias, parando nos 100 metros e deixando o motor desengatado, acompanhando o comportamento da baleia para nem perseguir e nem bloquear a passagem. Enfim, seguindo todas as normas de avistamento de baleias, que são leis federais”.

Cardoso menciona ainda um fenômeno interessante observado na temporada anterior: “no ano passado, nós tivemos um bom número de baleias juvenis, jubartes jovens, que ficaram por aqui se alimentando; elas não fizeram a migração para a Bahia, elas ficaram por aqui. A mais famosa é a Melina, que ficou três meses por aqui, a gente acompanhou ela o tempo todo. Teve a Jojo também, que ficou dois meses. Então, a expectativa deste ano para essa temporada é ver se alguma delas vai voltar para cá”, acrescenta.

Normas de avistamento e conservação

Para garantir a segurança dos animais e dos turistas, as embarcações devem seguir regras rígidas, como manter distância mínima de 100 metros das baleias, não persegui-las e desligar motores ao se aproximar. Essas medidas são essenciais para preservar os cetáceos e garantir que a atividade continue sendo uma fonte de renda e conscientização ambiental.

Como aproveitar a temporada

Os turistas que visitam o Litoral Norte durante esse período podem contratar passeios com operadoras credenciadas, listadas nos sites oficiais das prefeituras e do Circuito Litoral Norte, consórcio que integra as cidades de cinco cidades.

Para mais informações sobre as experiências no Litoral Norte, acesse: https://circuitolitoralnorte. tur.br/ e para o guia de fornecedores: https://circuitolitoralnorte. tur.br/guiageral. Recomenda-se sempre consultar um receptivo ou guia local para aproveitar a atividade com segurança e respeito ao meio ambiente.