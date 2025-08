O trio de irmãs Mariasss lança nova música “Imaginário” e traz mais frescor ao pop brasileiro Música chega em todas as plataformas digitais no dia 1 de agosto, via ONErpm Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Música chega em todas as plataformas digitais no dia 1 de agosto, via ONErpm

Cartão de Visita - Entretenimento

A nova aposta do pop nacional vem em dose tripla. Mariasss é um trio formado pelas irmãs Malu, Lud e Laura. Elas vieram para trazer uma nova identidade sonora e autêntica ao cenário musical. Com influências internacionais mas com o olhar de quem nasceu e cresceu no Brasil, o grupo promete entregar músicas envolventes, produções visuais impactantes e performances de alta qualidade. “Imaginário” é a segunda música das Mariasss e aborda aquele romance que nunca foi, mas que insistimos em viver dentro da cabeça, contada em uma canção pop divertida e energética. A faixa chega às plataformas digitais no dia 1 de agosto, via ONErpm.

Ouça “Imaginário” aqui

“‘Imaginário’ vai te levar pra sua zona de conforto, pro seu lugar seguro, que é sua própria mente quando você se deixa levar por uma fantasia completamente irreal. O que eu mais amo nessa música é que ela faz eu aceitar sem julgamentos os cenários que às vezes crio na cabeça, mesmo sabendo que nunca vão acontecer. Estava muito ansiosa pra esse lançamento e finalmente chegou!Espero de coração que vocês gostem e se identifiquem tanto quanto eu”, explica Laura.

‌



Com produção de TIN e composição pelas Mariasss junto com TIN e Carla Sol (que já compôs para Carol Biazin e Cynthia Luz), a canção apresenta vários momentos diferentes simbolizando a idealização e a aceitação de que um romance nunca vai acontecer. “‘Imaginário’ é doce, é direta, mostra vulnerabilidade mas ao mesmo tempo é acolhedora, até porque quem nunca se apaixonou por alguém na primeira vez? Essa música é meu xodó, e eu mal posso esperar pra todo mundo ouvir (principalmente as fanfiqueiras e dorameiras rs)”, afirma Lud. Malu ainda acrescenta: “Estávamos muito ansiosas por esse lançamento. Essa é uma das nossas músicas preferidas e, pessoalmente, a que eu mais me identifico”.

Antes do trio, Malu e Lud já acumulavam quatro anos de trajetória como dupla, conquistando mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais com sua autenticidade e talento. Em 2022, uniram forças com o empresário e produtor Tin, indicado ao Grammy Latino e autor do viral “Ticking” e também responsável pela produção de “MULHER DO ANO XD” e “INTERE$$EIRA” de Luisa Sonza, Por “Bang Bang” da Pabllo Vittar e outras produções para artistas como Negra Li, Vitão, Diego Martins e Leticia Hally, além de atuar como diretor de fotografia e filmmaker. Sob sua mentoria e com a ajuda de seu parceiro de trabalho Seiji Tanaka, que atua em diversas frentes criativas, incluindo edição de vídeo, direção de arte e personal styling, o trio passou por um intenso processo de desenvolvimento artístico, gravando covers profissionais, compondo diversas músicas e mergulhando no universo da produção musical, moda, cinema e fotografia.

‌



O próximo passo foi natural: Laura, a irmã mais nova, se juntou ao projeto. Sempre presente nos bastidores, ela trouxe uma nova energia e completou a essência do grupo. E assim surgiu Mariasss, três Marias, cantando sobre suas vivências femininas, inspiradas por nomes como Billie Eilish, ABBA, Jão, Destiny’s Child e Rita Lee. As irmãs misturam referências internacionais com a riqueza da música brasileira, criando um som DIY e verdadeiro.

O projeto estreou para o público em março de 2025 com o single “O Assunto”, estando agora no lançamento de sua segunda faixa “Imaginário”, uma mistura de emoção com delírio, o que aconteceu e o que a gente gostaria que tivesse acontecido. Uma música pra todo mundo que já sonhou demais depois de um beijo. Com carisma, talento e um conceito sólido, Mariasss chega para ocupar um espaço inédito no pop brasileiro.

‌



Sobre Mariasss: A nova aposta do pop nacional vem em dose tripla. MARIASSS é um trio formado em Brasília (DF) pelas irmãs Maria Luísa, Ludmila Maria e Maria Laura, que chega com uma nova identidade sonora e autêntica ao cenário pop. Com influências internacionais, mas sem perder sua identidade brasileiríssima, o grupo promete entregar músicas envolventes, produções visuais impactantes e performances de alto nível. Antes do trio, Malu e Lud já acumulavam quatro anos de trajetória como dupla, conquistando mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Em 2022, uniram forças com o empresário e produtor TIN, indicado ao Grammy Latino pela produção de faixas do álbum “Doce 22”, de Luísa Sonza, e responsável por trabalhos com Pabllo Vittar e Negra Li.

O passo seguinte foi natural: Laura, a irmã mais nova, se juntou ao projeto. Sempre presente nos bastidores, a caçula trouxe uma nova energia e complementou a essência do grupo. Assim nasceu MARIASSS, cantando sobre as vivências femininas e trazendo uma musicalidade vibrante para o pop brasileiro. Inspiradas por nomes como Billie Eilish, Charli XCX, Destiny’s Child, Jão e Rita Lee, as irmãs misturam referências internacionais com a riqueza da música brasileira, criando um som único.

Instagram aqui