O trio londrino Night Tapes lança o single "television" O trio londrino Night Tapes é uma banda em constante ascensão Cartão de Visita|Do R7 17/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

O trio londrino Night Tapes é uma banda em constante ascensão; eles começam 2025 de vento em popa após encerrar uma turnê pelos EUA com o grupo francês de nu-disco L’impératrice, ganhar o Music Moves Europe Award, e hoje lançam seu novo single, "television", pela Nettwerk.

"television" é uma faixa fluida e envolvente que combina a eletrônica vintage de Boards of Canada ou Tycho com um falsete leve característico e um refrão irresistível de dream-pop cinematográfico. As letras são uma meditação hipnótica sobre a existência moderna, o distanciamento digital e a busca por algo mais profundo.

A faixa se desenrola como um sonho lúcido, pulsando com ritmos hipnotizantes e letras introspectivas. Ao cantar, "You can't go back, you know too much now," Night Tapes captura a verdade agridoce do nosso mundo hiperconectado, nos incitando a avançar em direção a algo mais real.

‌



"Eu estava sentado no parque, olhando para um portal em minhas mãos e preocupado com o mundo. Quando olhei ao redor, percebi que havia muitas pessoas no parque que, como eu, tinham vindo para aproveitar o local. Em todos os lugares, elas estavam imersas em seus portais. Algumas mergulhavam de cabeça, outras mantinham uma boa postura. Pensei comigo mesmo que, pelo menos, cantar com boa técnica exige uma postura adequada, então, quando eu tiver 80 anos, meu corpo talvez ainda esteja ereto ao ir para algum lugar. Também pensei que esse não era o propósito dos parques. Então escrevi a primeira frase desta canção no portal útil em minhas mãos para usá-la depois.”

O Night Tapes começou como sessões noturnas de improviso entre os colegas de casa Max Doohan, Sam Richards e Iiris Vesik, em Londres. As gravações que misturam gêneros e fidelidades, combinadas com reflexões honestas, contribuem para os cenários sonoros atmosféricos da banda, resultando em música inovadora e ousada. O trio se inspira tanto nas experiências vividas no mundo tangível quanto no reino espiritual e metafísico menos palpável.

‌



Seu primeiro trabalho com a Nettwerk foi Perfect Kindness. O single de estreia "Forever" ultrapassou 9 milhões de reproduções, e sua música já foi elogiada por Paste Magazine, Pigeons & Planes, Gorilla vs Bear, Ones to Watch, David Dean Burkhart, DIY, Majestic Casual e outros.

Night Tapes online:

Instagram | TikTok | Facebook | YouTube | Bandcamp