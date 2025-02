Ocean Alley retorna com o single “Left Of The Dealer” Ocean Alley, revela hoje seu primeiro single de 2025 - “Left Of The Dealer”, lançado de forma independente pela Community Music Cartão de Visita|Do R7 20/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h25 ) twitter

Escute aqui.

Ocean Alley, revela hoje seu primeiro single de 2025 - “Left Of The Dealer”, lançado de forma independente pela Community Music. Um passo ousado para um novo território sonoro, “Left Of The Dealer” troca o som carregado de groove característico da Ocean Alley por um rock 'n' roll antigo. A música exala uma qualidade atemporal, mantendo o calor e a profundidade que definem o estilo quintessencial da banda. A faixa vem logo após a música “Tangerine”, do ano passado, que ficou em 15º lugar no Hottest 100 de 2024 da Triple J.

Sobre a música, o vocalista Baden Donegal compartilhou: “A vida é uma aposta, mas quando somos jovens, geralmente vivemos de uma maneira muito mais despreocupada - assumindo todos os riscos, sem saber das consequências. A referência a ser 'Left Of The Dealer' é uma regra de pôquer em que o jogador à esquerda do dealer joga primeiro ou é o próximo a sair, insinuando que sua hora de enfrentar essas consequências pode ser a próxima. Escrevi e fiz uma demo dessa música em casa antes de mostrar para o resto do pessoal. Era um som que não havíamos experimentado antes. Fizemos algumas apresentações em nosso espaço no Middle Pocket e tudo se encaixou rapidamente. Ao mexer com os timbres de guitarra e os efeitos vocais no estúdio, descobrimos que se assemelhava a algumas de nossas bandas favoritas, como Creedence Clearwater Revival e Canned Heat, e nos inclinamos para isso.”

Junto com o single, a Ocean Alley lançou um videoclipe psicodélico, inspirado nos anos 60, dirigido por Duncan Wright (Pond, San Cisco, Methyl Ethyl). Filmado em uma propriedade verde e exuberante em Northern Rivers, o vídeo mistura imagens digitais e VHS para criar uma sensação de capricho e de outro mundo. O que começa como uma diversão nebulosa e despreocupada, rapidamente se transforma em uma perseguição de gato e rato... antes que uma amizade inesperada se forme.

A Ocean Alley surgiu de fato como uma das exportações musicais mais queridas da Austrália, nunca vacilando em sua dedicação ao ofício fundamentada em sua paixão e desejo de fazer música. Em quatro álbuns, o grupo de seis integrantes - formado por Baden Donegal (vocal), Angus Goodwin (guitarra), Lach Galbraith (teclado/vocal), Mitch Galbraith (guitarra), Tom O'Brien (bateria) e Nic Blom (baixo) – continuou a inspirar novos públicos em todo o mundo, tendo acumulado mais de um bilhão de streams no catálogo. Com 9 singles de ouro ou mais credenciados na Austrália e Nova Zelândia, um single de ouro nos EUA e um álbum de ouro credenciado na Austrália e Nova Zelândia, estamos apenas no começo.

