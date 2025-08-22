Ocie Elliot revela o novo álbum “Bungalow” com o single emocionante “By The Way” O aclamado duo de indie folk Ocie Elliott anuncia seu novo álbum Bungalow, que será lançado em 24 de outubro de 2025 Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h19 ) twitter

O aclamado duo de indie folk Ocie Elliott anuncia seu novo álbum Bungalow, que será lançado em 24 de outubro de 2025, e compartilha o primeiro single, “By The Way” — uma reflexão delicada sobre a confusão maravilhosa que é amar alguém.

“‘By The Way’ é sobre escolher o amor, não apenas apesar dos desafios, mas por causa deles,” eles explicam. “Não importa quão passageira ou incerta seja a história, o amor é a constante à qual ela sempre retorna.”

Em 2024, o duo de Victoria, Canadá, completou sua turnê solo mais extensa nos EUA, esgotando casas de shows de costa a costa e fazendo suas primeiras apresentações em festivais no Newport Folk Festival e no Bonnaroo. Mais recentemente, abriram o show de Zach Bryan no Red Rocks Amphitheatre e conquistaram o público no Pickathon Music Festival, em Oregon. Em seguida, eles se juntam a Gregory Alan Isakov em uma turnê pelos EUA antes de continuar com datas de shows solo em 2025 pelo Canadá, Reino Unido e Europa, além da turnê recentemente anunciada para 2026 na Austrália. Confira as datas dos shows aqui.

Ocie Elliott cria músicas que soam vividas. Suas experiências como casal se transformam em uma visão viva e pulsante do folk do século XXI, ampliada por nuances alternativas e um apelo pop discreto. Eles acumularam quase um bilhão de streams e tiveram suas músicas apresentadas diversas vezes em Grey’s Anatomy, além de terem faixas sincronizadas em New Amsterdam, Sweet Magnolias da NETFLIX e outros. Pelo caminho, Ocie Elliott realizou inúmeros shows solo e dividiu o palco com Zach Bryan, Gregory Alan Isakov, Joshua Radin, Sons of The East, Kim Churchill, Hollow Coves e outros.

Acompanhe Ocie Elliot:

