Olla cria “Dia do Papito” com Supla
Criada pela BETC HAVAS, campanha estrelada pelo eterno Papito valoriza escolhas autênticas e celebra quem vive com atitude – com ou...
Olla, marca de bem-estar íntimo da Reckitt Comercial, propõe uma nova data de comemoração no calendário brasileiro com a campanha “Dia do Papito”, estrelada por Supla. A ação brinca com quem não tem filhos, mas é considerado o Papito da galera, o tio mais legal, e vive com muita atitude, autenticidade e, claro, proteção. Com o conceito “Viva suas verdades”, a campanha lança o mote: “Dia do Papito. Porque quem não é pai também merece comemorar.”
Mesmo sem filhos, Supla personifica o espírito do “Papito”: alguém que segue sua própria verdade, sem abrir mão da responsabilidade. É essa a essência que Olla escolheu celebrar. “O Dia do Papito” vai ser comemorado sempre no sábado, na véspera do domingo de Dia dos Pais, dando motivos para todos, papais ou não, curtirem o final de semana.
“Olla é uma marca que sempre defendeu o prazer com responsabilidade, e nossos produtos refletem esse compromisso. Com o ‘Dia do Papito’, queremos reforçar que viver com autenticidade também passa por escolhas conscientes, inclusive na hora de se proteger. Essa campanha é mais uma forma de estarmos presentes nas conversas, de um jeito leve, atual e com propósito”, comenta André Mendes, Head de Intimate Wellness da Reckitt Comercial.
A campanha foi criada pela BETC HAVAS, que assina mais uma ação para a marca. “Todo mundo tem um amigo que ficou pra Papito, por escolha ou não. A gente pensou especialmente neles para criar esta data que fala sobre autenticidade com responsabilidade. Este ano todo mundo vai comemorar!”, afirmam Diego Ferrite e Juliano Almeida, Diretores de Criação da BETC HAVAS.
Com veiculação a partir do dia 08 de agosto, a campanha será exibida em canais digitais e nas redes sociais. A proposta é provocar a reflexão sobre padrões sociais e mostrar que o Dia dos Pais também pode ser uma oportunidade para valorizar outras formas de viver, inclusive aquelas que não envolvem a paternidade.
A participação de Supla na ação foi viabilizada pela Mfield, especializada em estratégias com influenciadores e conteúdo digital, em parceria com a BETC HAVAS.
Sobre Olla:
Olla, é uma das marcas pioneiras em bem-estar íntimo no Brasil. Com o compromisso de quebrar tabus e desafiar padrões, convida a todos a “Viverem suas verdades”, oferecendo produtos para diversos estilos e preferências. Seu portfólio inclui uma linha completa, desde os clássicos Olla Play e Large, até opções inovadoras com performance aprimorada, como os modelos com efeito retardante e texturizados. Para quem busca mais sensibilidade, Olla apresenta a linha Sensitive e o lançamento Máxima Sensação – 58% mais fina¹.
A marca também oferece lubrificantes exclusivos, como o Neutro e o Mix Sensations, focados em intensificar as experiências sensoriais e proporcionar momentos ainda mais prazerosos. Olla também desempenha um papel importante no campo educacional com um hub de conteúdos sobre saúde sexual, o Desenrolla, que foi desenvolvido para oferecer informações confiáveis, de maneira inclusiva, informal e sem tabus, com dicas de sexo, relacionamento, saúde, prazer e o bem-estar do corpo.
¹ Comparado ao preservativo Olla Texturizado. Leia atentamente o rótulo antes de usar. Nenhum método contraceptivo é 100% seguro.
Ficha Técnica
Agência: BETC HAVAS
Título: DIA DOS PAPITOS
Anunciante: Olla
Produto: Institucional
CCO: Erh Ray
VP de Criação: Sophie Schönburg
Diretores de Criação: Diego Ferrite e Juliano Almeida
Criação: Pedro Piccoli e Lucas Rocha
Marcas & Negócios: Paula Basso, Larissa Bertin, Carolina Rissotti, Camila Rodrigues
Canais & Engajamento: Gabriel Roveri, Stephany Munhoz, Domingos Neto, Marcela Ataliba, Arthur Alvarenga
Estratégia: Gustavo Leite, Irina Didier, Bruno Souza, Fabricio Lisboa
Conteúdo: Irys Roque, Natalia Moreno, Gabrielly Simao, Milena Belo
Agência de Influenciadores: MField
CEO: Flávio Santos
COO: Tatiana Magliari
Direção Comercial: Marília Madeira
Executivo Comercial: Breno Lino
Gestão e Atendimento: Tamyris Ferreira
Atendimento: Débora Machado e Mariana Porto
Influenciador: Supla
Social Media Influenciador: Isabella Moraes
Aprovação/cliente: Mariana Bueno, André Mendes, Renato Gonçalves, Victor Soutto Mayor, Larissa Abreu, Bianca Oliveira
