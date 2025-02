Ondas e areia pertinho da capital? Thermas da Mata é opção para se refrescar neste verão O verão está a todo vapor e a busca por refúgio contra o calor aumenta a cada dia Cartão de Visita|Do R7 20/01/2025 - 17h46 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h46 ) twitter

O verão está a todo vapor e a busca por refúgio contra o calor aumenta a cada dia. Mas quem precisa ir longe para encontrar um paraíso de águas cristalinas e diversão para toda a família? A menos de 30 minutos de São Paulo, o Thermas da Mata, em Cotia, oferece uma experiência completa de lazer sem precisar enfrentar horas de trânsito rumo ao litoral.

Imagine só: uma praia com ondas, areia branquinha e espreguiçadeiras, tudo isso a poucos quilômetros da capital! A Praia da Mata, com seus 6 mil metros quadrados, proporciona essa experiência única, com água aquecida a 32 graus, quiosques, bar pé na areia e até um Beach Club para quem busca exclusividade.

E não para por aí! O parque aquático conta com mais de 15 atrações para todas as idades. Toboáguas radicais como o Brabus e o Cyclone garantem a adrenalina dos aventureiros, enquanto a Beach Kids, com escorregadores, balde maluco e AcquaBOOM, e a Vila da Mata, com escorregadores e toboáguas para pais e filhos, divertem os pequenos. Para os amantes de música, o Space Music, segundo toboágua musical da América Latina, é uma experiência imperdível.

Por que escolher um parque aquático para as férias?

‌



Durante a estação mais quente do ano, os parques aquáticos se destacam como uma excelente opção para as férias das famílias. Diferente de uma ida à praia, onde muitas vezes é preciso programar e organizar de forma antecipada, os parques aquáticos oferecem infraestrutura completa com banheiros, vestiários, restaurantes e áreas de descanso, tudo em um só lugar, para garantir o conforto de toda a família. Além disso, a segurança é prioridade: as piscinas têm condições controladas, sem ondas ou correntezas, e contam com salva-vidas em todas as atrações, proporcionando tranquilidade aos pais e diversão segura para as crianças.

Seja qual for a idade ou o estilo de cada um, os parques aquáticos oferecem opções para todos os gostos, desde áreas relaxantes até atrações radicais como toboáguas e escorregadores. E o melhor: o visitante não precisa se preocupar com o clima! As piscinas climatizadas e áreas sombreadas garantem conforto em qualquer temperatura, sem exposição excessiva ao sol, vento ou areia. E por falar em água, diferente do mar, a água dos parques aquáticos é tratada e filtrada, proporcionando um banho refrescante com total segurança.

‌



Além das atrações aquáticas, o Thermas da Mata oferece áreas verdes, mais de 20 opções gastronômicas, cabanas relaxantes, tirolesa e piscinas de água natural. Uma ótima oportunidade para as famílias se desconectarem da rotina e curtirem as férias escolares em um ambiente seguro e agradável.

Para mais informações e ingressos, acesse: www.thermasdamata.com.br.