Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto traz o espetáculo "Música Feramente Humana" Concerto traz árias de óperas e canções com relatos pessoais da solista Angelica de la Riva Cartão de Visita|Do R7 05/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Concerto traz árias de óperas e canções com relatos pessoais da solista Angelica de la Riva

Cartão de Visita - Entretenimento

A série Concertos Internacionais da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto traz a soprano Angelica de la Riva traz com o espetáculo “Música Feramente Humana” – um recital inovador em formato de monólogo lírico que propõe uma jornada sensível e envolvente pelos bastidores da vida artística. Angélica canta árias de ópera e canções populares e apresenta relatos pessoais de sua carreira. As músicas se entrelaçam com reflexões da artista, com a história de sua trajetória internacional como cantora lírica. O espetáculo estreou em Madri e foi apresentado pela Europa, EUA e Oriente Médio.

A apresentação será dia 8 de agosto, sexta-feira, 20h, no Theatro Pedro II, com regência de Reginaldo Nascimento.



O programa traz obras de Giacomo Puccini, como a ária Vissi d´Arte (ópera Tosca), e Babbino Caro (ópera Gianni Schicchi). Representando suas raízes cubanas, Angelica canta a divertida Salida, da zarzuela cubana Cecilia Valdés. Na sequência, Caruso de Lucio Dalla dedicada ao famoso tenor italiano Enrico Caruso, além de Melodia Sentimental, de Heitor Villa-Lobos, parte de A Floresta do Amazonas, o Choro N° 5 – Alma Brasileira para piano solo e Bachianas Brasileiras N° 5 - Ária: Cantilena, além de Danza Española N° 5 - Andalucía, do compositor espanhol Enrique Granados. A soprano também interpreta Meine Lippen Sie Kussen So Heiss (Meus lábios beijam como fogo), da opereta Giuditta, do compositor austríaco Franz Lehar, Halleluja, de Leonard Cohen, e Amazing Grace, de John Newton.



A direção musical é de De la Riva com a participação especial do pianista Max Barros, brasileiro-americano reconhecido por seu trabalho com repertório sul-americano e premiado internacionalmente.



O espetáculo leva o nome inspirado no livro “Ángel fieramente humano”, do poeta espanhol Blas de Otero, e parte da metáfora de um anjo preso por correntes, impedido de manifestar sua essência criativa. Em cena, Angelica de la Riva liberta essas correntes e compartilha com o público suas inquietações, alegrias e descobertas ao longo de sua carreira.



“Música Feramente Humana” propõe um olhar íntimo sobre o fazer artístico, tornando a música lírica uma linguagem viva, acessível e profundamente humana.

Programa

‌



Giacomo Puccini (1858-1924) Vissi d´Arte, da ópera Tosca (3'00)

Gonzalo Roig (1890-1970) Salida de Cecilia Valdés, da zarzuela Cecilia Valdés (5'00)

‌



Lucio Dalla (1943-2012) Caruso (5'00)

Antonín Dvořák (1841-1904) IV. Songs My Mother Taught Me, das Canções Ciganas, Op. 55 (3'00)

‌



Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Melodia Sentimental, do poema sinfônico Floresta do Amazonas (3'00)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Choro No. 5, Alma Brasileira (5'00)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Bachianas Brasileiras No. 5, Ária: Cantilena (6'00)

Enrique Granados (1867-1916) Danza Española No. 5, Andalucía, 12 Danzas Españolas, Op. 37 (4'00)

Franz Lehár (1870-1948) Meine Lippen, sie küssen so heiss, da opereta Giuditta (5'00)

Giacomo Puccini (1858-1924) O mio babbino caro, da ópera Gianni Schicchi (2'00)

Leonard Cohen (1934-2016) Hallelujah (4'30)

John Newton (1725-1807) Amazing Grace (4'00)

Leonardus Caerts (1931*) Viva España (3'00)

Angelica de la Riva

Soprano brasileira, de raízes cubano-espanholas, desenvolveu a maior parte de sua carreira em Nova York, já se apresentou no Teatro Real de Madrid, Carnegie Hall, David Garden Hall (sede da Filarmônica de Nova York), Alice Tully Hall (no Lincoln Center), assim como o ShenZhen Grand Concert Hall, na China, e Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Cantou na França, Itália, Inglaterra, Dubai e AbuDhabi. Foi solista em orquestras como St Luke’s, Sinfônica de Praga, Sinfônica de Murcia e Sinfônica Brasileira.



Max Barros

Pianista reconhecido como um dos principais intérpretes da música sul-americana. Nascido na Califórnia e criado no Brasil, foi premiado como Solista do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte por sua interpretação do Concerto em Ré menor de Brahms com a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Especialista e defensor da música brasileira, gravou obras de Camargo Guarnieri e Ronaldo Miranda, sendo destaque na gravadora Naxos com os concertos e Ponteios de Guarnieri - este último eleito “CD da Semana” pela rádio KDFC de San Francisco. Tem se apresentado internacionalmente ao lado de prestigiados grupos de câmara e é codiretor artístico do Ensemble for the Romantic Century, em Nova York, onde atua em produções que combinam teatro e música. Sua atuação tem sido elogiada por veículos como The New York Times e Opera Today, que destacam sua elegância, musicalidade e interpretação “arrebatadora”.

Concertos Internacionais é uma realização de Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Associação Musical de Ribeirão Preto e Theatro Pedro II.

Agenda

Concertos Internacionais

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto

Data: 8/8, sexta-feira – 20h

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral 370, Centro, Ribeirão Preto

Ingressos na megabilheteria (inclui taxa) ou bilheteria do teatro:

Plateia, Frisa, Balcão Nobre (filas A e B): R$150,00 inteira | R$75,00 meia

Balcão Nobre (a partir da fila C): R$120,00 inteira | R$60,00 meia

Balcão Simples: R$40,00 (único valor, sem distinção de inteira ou meia)

OBS: não é permitido crianças menores de 12 anos na Fila "A" dos setores Balcão Nobre e Balcão Simples, conforme determinação do Ministério Público.