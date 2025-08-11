Pabllo Vittar anuncia feat com o girl group sul-coreano NMIXX MEXE será lançada no dia 21/08 Cartão de Visita|Do R7 11/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h57 ) twitter

MEXE será lançada no dia 21/08

Após movimentar as redes sociais com um teaser misterioso conectando o Brasil e a Coreia do Sul, a cantora Pabllo Vittar acaba de anunciar que sua nova música de trabalho será “MEXE”, um feat com o girl group sul-coreano NMIXX. A canção será lançada em todas as plataformas de streaming musical no dia 21 de agosto.

No início deste ano, NMIXX se apresentou pela primeira vez no país e durante uma entrevista para a MTV Brasil, as artistas falaram do desejo em gravar uma música com Pabllo Vittar. Poucos meses depois, os fãs das cantoras já podem comemorar, pois o feat é uma realidade! “MEXE” é o segundo lançamento de 2025 da brasileira. A música integra o próximo álbum de estúdio de Pabllo Vittar, o PV7, que está em produção e será lançado com todas as faixas em inglês e espanhol.

Em fevereiro de 2022, o NMIXX fez sua entrada explosiva no cenário do K-Pop, sendo nomeado como um dos “Novos Grupos Femininos de K-Pop Mais Quentes” do ano pela Forbes. O nome NMIXX combina a letra “N”, que representa “now” (agora), “new” (novo) e “next” (próximo), e a palavra “mix”, que simboliza combinação e diversidade, significando juntas “a melhor combinação para uma nova era”. O grupo é composto por seis membros: Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin.