Pagode encontra o forró em Salvador: Menos é Mais e Nattan lançam "Pela Última Vez"

Música inédita faz parte do projeto Molho, tem refrão chiclete e participação surpresa dos fãs Créditos: Ricardo Ribeiro E não é que o pagode e o forró se misturaram de um jeito surpreendente? O grupo Menos é Mais e o cantor Nattan se uniram na parceria inédita “Pela Última Vez”, que chega para integrar o projeto ‘Molho’. A faixa, gravada em Salvador, é uma verdadeira fusão de ritmos que representam a alma do Brasil, trazendo uma energia única e cheia de emoção, e fica disponível em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 21, às 21h, juntamente com um clipe exclusivo no Youtube. Para Goes, integrante do grupo, essa gravação foi mais do que especial: “Essa música tem uma vibe única, e gravar com o Nattan em Salvador foi mágico. A energia da galera, o cenário, tudo contribuiu pra esse momento ser inesquecível. É uma mistura que representa muito bem o Brasil” “Rapaz, pensa numa resenha boa que foi gravar com os meninos do Menos é Mais! Gravamos em Salvador, no calor, na praça, no meio do povo… ficou massa demais, espero que a galera sinta toda a vibe dessa parceria”, comenta Nattan. A música foi registrada em uma praça, em frente ao icônico Elevador Lacerda, onde uma roda de pagode animou o público de forma inesperada e espontânea. Essa mistura de ritmos e atmosferas surpreendeu quem estava presente, criando uma vibe única que agora fica disponível para o grande público. A canção retrata um último pedido de amor, com versos intensos e cheios de sentimento: "Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca / Vem me encontrar de pouca roupa / Faz aquele amor de outro planeta / Depois cê me bloqueia pela última vez." O refrão marcante e a melodia envolvente prometem tocar o coração do público e dominar as playlists. “Pela Última Vez” é mais uma valiosa canção do projeto Molho, que vem mostrando novas facetas do Menos é Mais e reforçando sua força criativa e popularidade. A segunda parte do projeto chega nas plataformas em breve. Com mais dois blocos de regravações e uma faixa autoral, o compilado promete conquistar o público. Menos é Mais, Nattan - Pela Última Vez Lançamento: 21 de agosto de 2025, pela Som Livre Composição: Gabriel BK Letra:



1,2,3 áudios que eu mandei Ela visualizou Nessa hora pensei, ela vai responder: amor, te perdoei. Mas ela me xingou, disse que acabou Coração no desespero, só pedi um último favor. Pela última vez, vem dar beijão de língua na minha boca Vem me encontrar de pouca roupa Faz aquele amor de outro planeta Depois cê me bloqueia pela última vez Vem dar beijão de língua na minha boca Vem me encontrar de pouca roupa Faz aquele amor de outro planeta Depois cê me bloqueia pela última vez Vem dar beijão de língua na minha boca Vem me encontrar de pouca roupa Faz aquele amor de outro planeta Depois cê me bloqueia pela última vez