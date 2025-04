Panchiko lança seu novo álbum “Ginkgo” Panchiko — a banda inglesa que acreditava ter deixado seus sonhos de sucesso para trás há 30 anos — lança seu aguardado novo álbum, ... Cartão de Visita|Do R7 07/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h25 ) twitter

Escute aqui.

Panchiko — a banda inglesa que acreditava ter deixado seus sonhos de sucesso para trás há 30 anos — lança seu aguardado novo álbum, Ginkgo. O lançamento antecede a maior turnê norte-americana da carreira da banda, com datas marcadas no Brooklyn Paramount, Hollywood Palladium, The Fillmore e outros, com bandas de abertura como Model/Actriz, Untitled (Halo) e Tanukichan (lista completa abaixo). Ouça Ginkgo aqui.

Nos anos 1990, ainda adolescentes em Nottingham, o Panchiko fazia shows para salas quase vazias até que, eventualmente, abandonou o sonho de seguir carreira na música para investir em outros caminhos profissionais. Isso permaneceu assim até 2020, quando um usuário da internet encontrou o CD demo descartado de 2000, D>E>A>T>H>M>E>T>A>L, em um brechó de Nottingham, postou no 4chan em 2016 e, sem querer, reacendeu o sonho que parecia enterrado. Com Ginkgo, o Panchiko redescobre e expande o som que o tornou tão cultuado. A crueza original e o desgaste refinado do CD demo permanecem, mas agora com uma paleta sonora ainda mais rica.

Novos lugares, uma nova geração de ouvintes, uma vida completamente diferente — o choque dessas circunstâncias leva o Panchiko a refletir frequentemente sobre a juventude que ficou para trás desde que gravaram sua demo ainda no ensino médio. “Tivemos que deletar ‘My Mortgage Repayments Are Going Up’”, brinca Wright, sugerindo sarcasticamente um título de música. E embora eles definitivamente não tenham feito um álbum sobre os tédios da vida adulta, criaram um trabalho que reflete honestamente a fase em que se encontram.

‌



Lançada hoje, a faixa principal "Chapel of Salt" é uma aula de tensão musical, com melodias vocais insinuantes que são elevadas a grandes alturas por linhas de guitarra agitadas, como se quisessem antecipar o que vem a seguir. O segredo que elas não guardam por muito tempo é uma queda livre sobre um horizonte infinito — uma explosão de guitarras nu-metal pesadas e envolventes, sustentando mais uma vez a melodia que convida o ouvinte a cantar junto com a banda.

“Obsolescence, greatest lessons / You can’t afford to miss / Don’t go quietly in the night see / You’re too good for this”, canta o vocalista e guitarrista Owain Davies. "Chapel of Salt" está guardada como uma joia em uma vitrine de vidro, marcada pela sabedoria áspera da banda, arranhando as prateleiras onde está exposta.

‌



Sobre o álbum, já conhecemos a faixa melancólica "Mac’s Omelette", com ares de Thom Yorke; "Honeycomb", carregada do pop-rock ensolarado dos anos 1970 de "Mr. Blue Sky", do ELO; o flow hip-hop sombrio e com ares de Rage Against The Machine em "Shandy in the Graveyard", com participação do rapper nova-iorquino billy woods; e a melodia suave e comovente do falsete de Davies na faixa-título "Ginkgo". A recém-lançada "Chapel of Salt" soa como Keep It Together, do Guster, passada por uma fileira de pedais de distorção.

No último ano, a banda já alcançou 118 milhões de streams apenas no Spotify, com um crescimento de 172 mil ouvintes na plataforma no mesmo período. Eles esgotaram ingressos em grandes casas como o Brooklyn Steel (NYC), The Novo (Los Angeles), 9:30 Club (Washington, DC) e muitos outros — dobrando o tamanho dos locais que frequentam em apenas dois anos — e se apresentaram em festivais de prestígio como o Levitation e o Pitchfork Music Festival em Paris e Londres, previstos para o outono. A banda acaba de concluir sua turnê esgotada pelo Reino Unido e Europa, e iniciará sua turnê pelos EUA no dia 28 de maio de 2025 (roteiro abaixo).

‌



O Panchiko — agora formado pelos membros originais Andy Wright (tecladista e produtor) e Owain Davies (vocalista e guitarrista), junto dos novos integrantes Robert Harris (guitarrista), Shaun Ferreday (baixista) e John Schofield (baterista) — abraçou essa nova fase com vigor. Após descobrirem sua viralização em 2020, saíram em turnê mundial e lançaram seu primeiro álbum em mais de 20 anos, Failed At Maths, em 2023. Mas, passada a euforia, veio a pergunta: o que fazer depois que seus sonhos se realizam? A resposta é Ginkgo, um álbum com 13 faixas que representa o som mais introspectivo, cinematográfico e comovente que a banda já produziu.

TRACKLIST

1. Ginkgo

2. Shandy in the Graveyard

3. Honeycomb

4. Shelled and Cooked

5. Chapel of Salt

6. Lifestyle Trainers

7. Vinegar

8. Mac's Omelette

9. Subtitles

10. Formula

11. Rise & Fall

12. Innocent

Panchiko Online

Website | Instagram | TikTok | YouTube