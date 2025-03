Panda Bear lança seu esperado novo álbum “Sinister Grift” Panda Bear lança seu muito esperado novo álbum Sinister Grift via Domino Cartão de Visita|Do R7 01/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 01/03/2025 - 16h45 ) twitter

Escute aqui.

Panda Bear lança seu muito esperado novo álbum Sinister Grift via Domino. Noah Lennox, a mente por trás de Panda Bear, gravou o álbum em seu Estúdio Campo em Lisboa, Portugal, onde está radicado há 20 anos, e o produziu com o colega de Animal Collective, Josh Dibb.

Última música lançada antes do novo disco, “Ends Meet” conta com conta com a participação dos companheiros de banda de Panda Bear no Animal Collective, Avey Tare e Geologist, e com os vocais de apoio de Maria Reis e Rivka Ravede, do Spirit of the Beehive. Panda Bear também lançou anteriormente os singles “Defense”, com a participação de Cindy Lee na guitarra, e “Ferry Lady”.

Duas décadas desde que estreou como o baterista e vocalista mascarado de Animal Collective, Noah Lennox teve tantas vidas criativas, navegou por tantos estilos diferentes e fez parte de tantas gravações consagradas, que pode ser fácil ignorar a consistência de sua visão criativa. Desde álbuns solo marcantes, como Person Pitch, de 2007, e Panda Bear Meets the Grim Reaper, de 2015, até as descobertas com o Animal Collective, como Sung Tongs, de 2004, e Merriweather Post Pavilion, de 2009, e suas colaborações com Daft Punk, Solange, Dean Blunt, Paramore e Jamie xx, que ultrapassaram os limites, todos os seus trabalhos seguiram uma linha emocional instantaneamente identificável, influenciando várias gerações e gêneros de artistas.

Em Sinister Grift, o primeiro álbum solo de Lennox em cinco anos, ele retornou com outra declaração que parece igualmente cumulativa e sem precedentes em seu catálogo. Embora seus álbuns solo tenham variado de expressões intimistas de luto a obras eletrônicas coloridas, sua música nunca soou tão calorosa e imediata. Trabalhando em seu estúdio em Lisboa, Portugal, com o colega de banda do Animal Collective, Josh “Deakin” Dibb, Lennox transforma o Panda Bear em algo parecido com um conjunto de rock da velha guarda, tocando ele mesmo quase todos os instrumentos e convidando mentes afins para o processo, como Cindy Lee, Rivka Ravede, do Spirit of the Beehive, e – pela primeira vez em um álbum solo do Panda Bear – cada um de seus colegas da banda Animal Collective.

Tracklist:

1. Praise

2. Anywhere But Here

3. 50mg

4. Ends Meet

5. Just As Well

6. Ferry Lady

7. Venom’s In

8. Left in the Cold

9. Elegy for Noah Lou

10. Defense