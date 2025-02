Papa Roach lança o novo single “Even If It Kills Me” Papa Roach lançou um novo single “Even If It Kills Me” por meio de sua própria gravadora New Noize Records/ADA Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 16h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h26 ) twitter

Papa Roach lançou um novo single “Even If It Kills Me” por meio de sua própria gravadora New Noize Records/ADA. Sua última obra, a emotiva colaboração com Carrie Underwood, “Leave A Light On (Talk Away The Dark)” ainda está recebendo um grande número de streams em todo o mundo – quase 200 milhões e contando.

“Even If It Kills Me”; um retorno bem-vindo da banda às suas raízes de hard-rock alternativo, estreou na noite passada na apresentação esgotada da banda em Berlim, que foi anunciada na semana anterior. Hoje, eles abrem oficialmente sua enorme “RISE OF THE ROACH TOUR”, que agora abrange a Europa, o Reino Unido e duas etapas em arenas e anfiteatros da América do Norte, com mais shows a serem adicionados em breve.

Na turnê, a banda trará sua maior produção de todos os tempos e fará uma viagem profunda por seu vasto catálogo de músicas, incluindo a comemoração do 25º aniversário de seu icônico álbum de estreia, INFEST. Os convidados especiais para a turnê global incluem Wage War na UE e no Reino Unido e Rise Against e Underoath nos EUA.

A banda também alcançou o top 15 pela primeira vez na Hot AC dos EUA, com a eterna “Leave A Light On (Talk Away The Dark)” com a parceira de dueto Carrie Underwood. Na semana passada, a faixa e a campanha foram reconhecidas no 2025 Clio Music Awards, onde receberam um prêmio de bronze na categoria Social Good.

