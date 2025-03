Papa Roach lança o novo single “Even If It Kills Me (Reimagined)” Papa Roach lança uma nova versão de seu sucesso, “Even If It Kills Me (Reimagined)”, por meio de sua própria gravadora, a New Noize... Cartão de Visita|Do R7 26/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h26 ) twitter

Papa Roach lança uma nova versão de seu sucesso, “Even If It Kills Me (Reimagined)”, por meio de sua própria gravadora, a New Noize Records/ADA. A música foi produzida pela banda e por Joshua Landry e segue o single original, que alcançou o primeiro lugar na US Rock Radio, marcando sua 13ª aparição no topo das paradas.

“É um desafio bem-vindo para nós, pegar uma música e virá-la de cabeça para baixo. Essa música foi perfeita para esse exercício”, disse o vocalista Jacoby Shaddix. “Ela brilha de uma nova maneira da qual estamos extremamente orgulhosos.”

“Even If It Kills Me (Reimagined)”; é uma nova versão de sua contraparte mais pesada, mostrando a música de sucesso sob uma nova luz, com um arranjo melódico e vocais característicos do versátil vocalista Jacoby Shaddix.

A banda abriu oficialmente a etapa norte-americana da turnê “Rise of the Roach” em 20 de março em Houston, que agora abrange a Europa, o Reino Unido, duas etapas na América do Norte e mais shows a serem anunciados em breve. Na turnê, a banda trará sua maior produção de todos os tempos e fará uma viagem profunda por seu vasto catálogo de músicas, incluindo a comemoração do 25º aniversário de seu icônico álbum de estreia, INFEST.

“Papa Roach (ainda) é inegável todos esses anos depois. Ainda aprendendo, ainda vivendo, ainda amando e ainda procurando a próxima coisa a conquistar, é uma atitude da qual todos nós podemos tirar algo - totalmente imperdível” —Rock Sound

“Poucas bandas poderiam ter se apresentado em Wembley com tanta facilidade como esta” —Louder

