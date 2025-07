Para improvisar e se divertir: 3ª edição da IMPRO GRAND PRIX agita o Centro do Rio Mostra de Improvisação Teatral apresenta diversas atrações de 01 a 31 de agosto no Teatro Glauce Rocha Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h17 ) twitter

Ton de Melo

A Mostra de Improvisação Teatral IMPRO GRAND PRIX chega à sua 3ª edição com diversas apresentações competitivas e premiações de 01 a 31 de agosto, no Teatro Glauce Rocha, no Centro, espaço que pertence à Fundação Nacional de Artes (Funarte). Com o apoio do Programa Funarte Aberta, a edição de 2025 abrirá espaço para 12 espetáculos. A programação terá o improviso como base estrutural para todos os espetáculos, no entanto, com muitas linguagens cênicas sendo entrelaçadas, tais como: máscaras balinesas, melodrama, realismo fantástico, reality show, contação de histórias, palhaço, teatro infantil, teatro de rua, teatro gestual e o teatro esporte.

A Mostra é uma oportunidade para que artistas desenvolvam suas habilidades de criatividade, adaptabilidade e espontaneidade, além de proporcionar ao público uma experiência teatral única. O teatro de improviso valoriza o momento presente, tanto para atrizes e atores quanto para o público, criando uma experiência compartilhada e autêntica. Destacando a beleza da improvisação, incentivando a liberdade criativa e a expressão genuína, sem a rigidez e as marcas de um texto pré-determinado. Tornando assim, a arte teatral improvisada mais acessível ao público e proporcionando momentos únicos e divertidos.

- O nosso desejo é ampliar para o grande público uma linguagem que existe há mais de 20 anos no Brasil – conta Andre Garcia Alvez, do Grupo Konga, idealizador do evento.

Em julho de 2023, o Grupo Konga estreou a primeira Mostra de Improvisação Teatral IMPRO GRAND PRIX. Já em 2024, a Mostra foi realizada em todos os finais de semana do mês de agosto. Segundo Garcia Alvez, a intenção era trazer à cena o teatro de improviso como linguagem, pesquisa cênica e difundir a técnica teatral improvisada. Dar visibilidade aos espetáculos de improviso, não somente aos jogos improvisados.

- A Mostra também serve de fomento para experimentação e descoberta, além de possibilitar um espaço de estreia para novos grupos e espetáculos. E as novidades desse ano incluem as apresentações de espetáculos de improviso adultos, infantis e de rua na mesma programação – revela Garcia Alvez.

Premiação

Cada espetáculo realizará duas apresentações, pois serão assistidos e indicados para prêmios. Esses espetáculos são acompanhados por um júri especializado em improviso e, no último dia da mostra, serão divulgados os vencedores dos prêmios nas seguintes categorias: Melhor Espetáculo Adulto; Espetáculo Infantil; Melhor Improvisador; Melhor Improvisadora; Melhor Coletivo; Melhor Trilha; Melhor Luz; Melhor Formato; Melhor Figurino; Prêmio Especial.

- Não é uma mostra competitiva. Esses prêmios são para estimular e impulsionar cada vez mais a pesquisa e a criação de novos espetáculos improvisados. Acreditamos que o teatro de improviso vai ter sempre o cheiro de pipoca quente, roupa limpa, livro novo, o frescor e a alegria do sorriso de uma criança feliz – explica Garcia Alvez.

Serviço:

“3ª Mostra de Improvisação Teatral Impro Grand Prix”

Apresentações: sextas, sábados e domingos, de 01 a 31 de agosto

Local: Teatro Glauce Rocha - Av. Rio Branco, 179, Centro, Rio de Janeiro - RJ

Espaço cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Horários: sextas e sábados, às 19h (espetáculos para adultos), sábados e

domingos, às 16h (espetáculos infantis)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), vendas no local ou no site https://www.sympla.com.br/ eventos/rio-de-janeiro-rj?s= impro%20grand

Lotação: 200 lugares

Idealização / Realização / Curadoria: Grupo Konga (Andre Garcia Alvez, Pedro

Garcia Alves e Ronaldo Camelo)

Produção: Bigorna Cultural e Barco Cultural

Apoio: Programa Funarte Aberta

Rede social: https://www.instagram.com/ imprograndprix/

Programação:

Espetáculo Adultos (Sextas e Sábados, 19h)

• Dias 01 e 02/08 - RêalitxiStár / Cia. Patacoada

• Dias 08 e 09/08 - Melodrama da Meia-Noite / Cia. Melodramática

• Dias 15 e 16/08 - Rio de Histórias / Grupo Teatro do Nada

• Dias 22 e 23/08 - Novelo / Grupo Bolas do Dragão

• Dias 29 e 30/08 - Pequena Máquina de Histórias Fantásticas / Grupo I.N.

Espetáculo Infantil (Sábados e Domingos, 16h)

• Dias 02 e 03/08 - Era Uma Vez... / Grupo Konga

• Dias 09 e 10/08 – A Batalhinha de Improvisação com Máscaras para Crianças /

Cia. Bondrés

• Dias 16 e 17/08 - Biografia / Grupo Os Pedros

• Dias 23 e 24/08 - Coisas Coisadas / Direção: Luana Proença

• Dias 30 e 31/08 – Os Curiosos Causos da Cidade Desenhada / Dir: Pedro Ivo

Maia

Espetáculo de Rua (Sextas, 16h30) *Na calçada em frente ao teatro

• Dias 01, 08, 15, 22 e 29/08 - Pit Stop / Grupo Konga

Desportivo Impro (Domingos, 18h) *Teatro Esporte entre equipes

• Dias 03, 10, 17 e 24/08

Debates IGP25 – (Sábados, 17h e 20h, após apresentação)

• Dias 02, 09, 16, 23 e 30

Premiação IGP25 (Domingo, 18h)

• Dia 31/08 – Encerramento com entrega dos Prêmios