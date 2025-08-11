“Paraíso”, de Ludmilla, mantém liderança nas rádios brasileiras pela segunda semana consecutiva Canção dedicada à esposa e à filha segue no topo do ranking pop geral, superando sucessos internacionais de nomes como Lady Gaga, Bruno... Cartão de Visita|Do R7 11/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Canção dedicada à esposa e à filha segue no topo do ranking pop geral, superando sucessos internacionais de nomes como Lady Gaga, Bruno Mars e Alex Warren

Cartão de Visita - Entretenimento

Ludmilla continua em primeiro lugar nas rádios brasileiras com o single “Paraíso” pela segunda semana consecutiva. A faixa, que é uma declaração de amor à esposa Brunna Gonçalves e à filha Zuri, ocupa o número 1 no ranking pop geral da Crowley, que monitora a execução de músicas nas rádios de todo o país.



O destaque é ainda mais significativo por se tratar de uma parada que reúne músicas nacionais e internacionais, superando faixas como "Ordinary" (Alex Warren) e "Die With a Smile" (Lady Gaga ft. Bruno Mars).

Lançada no último dia 4 de julho, Paraíso é o primeiro single do próximo álbum de pop/R&B de Ludmilla. Com sonoridade inspirada nos anos 2000 e forte carga emocional, a música vem ganhando espaço nas plataformas digitais e agora também domina as ondas do rádio, um reflexo da conexão imediata que criou com o público.

O sucesso de “Paraíso” chega em um momento especial na carreira da artista, que acaba de encerrar a histórica turnê Numanice com dois shows emocionantes no Rio de Janeiro. Após percorrer o Brasil e estrear internacionalmente, o projeto se consolidou como um dos maiores espetáculos da música brasileira dos últimos tempos e também foi palco de um momento íntimo: foi durante uma edição em São Paulo que Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram a gravidez da filha Zuri, celebrando publicamente a construção de sua família.