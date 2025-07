Parceiros em cena e na memória do público, Marisa Orth e Miguel Falabella voltam a contracenar Após passar por sete cidades de Portugal, Marisa Orth e Miguel Falabella voltam a dividir o palco na comédia romântica Fica Comigo... Cartão de Visita|Do R7 22/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

Após passar por sete cidades de Portugal, Marisa Orth e Miguel Falabella voltam a dividir o palco na comédia romântica Fica Comigo Esta Noite. O texto de Flavio de Souza, com direção de Bruno Guida, estreia em 24 de julho , sábado, no Teatro Bradesco, em São Paulo, com temporada até 14 de setembro . No Rio de Janeiro, a estreia acontece no dia 10 de outubro no Teatro Casa Grande com temporada até 30 de novembro. A atriz retorna ao papel ao lado de um dos seus maiores parceiros, que interpreta o seu marido morto. O projeto tem realização da Aveia Cômica.

Na trama, Marisa Orth interpreta uma mulher que recebe amigos e familiares em casa para o velório do marido, papel de Miguel Falabella. Por decisão própria, ela optou por velá-lo no quarto, deixando o caixão na porta, o que acaba atrapalhando a circulação dos convidados. A personagem explica que pode receber todos apenas até a meia-noite, pois prometeu ao marido que passariam juntos a última noite.

Entre lembranças e sonhos, o próprio morto acompanha o velório e comenta tudo o que está acontecendo. Trata-se de uma comédia romântica que revela a trajetória de um casal que viveu junto por muitos anos — entre risos, segredos e muito amor.

A direção segue o ritmo proposto pelo texto do autor, que é muito peculiar, e tem como pilar a troca e o jogo que acontecem entre os atores e o público. A montagem foi construída partir de uma estética sem espaço e tempo definidos, e por se tratar de um texto dos anos 80 alguns poucos cortes e adaptações foram feitos, mas mesmo assim o texto de Flavio de Souza está praticamente na íntegra e sua essência foi mantida, pois por se tratar de um tema arquetípico, ele é praticamente atemporal, reforça o diretor.

‌



A montagem teve diversas encenações ao longo dos anos. A primeira, em 1988, contou com Marisa Orth e Carlos Moreno como o marido. Na década de 1990, Débora Bloch e Luiz Fernando Guimarães protagonizaram uma nova versão. Em 2007, a peça foi novamente remontada, com Marisa Orth e Murilo Benício.

O diretor ressaltou: "a coisa mais especial dessa nova montagem, além do reencontro desses dois atores imensos no teatro, que dispensa comentários, é o movimento pendular que o espetáculo faz entre a comédia e o drama, e a facilidade com que Marisa e Miguel transitam entre eles como se não houvesse distinção. Em Portugal conseguimos cumprir o principal objetivo que estabeleci para direção da montagem: além de matar o público de rir era fundamental emocioná-lo. O público ri muito, e por conta disso, segundo o próprio autor Flavio de Souza, os momentos dramáticos ficam ainda mais emocionantes."

‌



Ficha técnica:

Texto: Flavio de Souza. Direção: Bruno Guida. Elenco: Marisa Orth e Miguel Falabella. Cenário: Stella Tennembaum. Luz: Anna Turra. Figurino: Theodoro Cochrane. Gestão de Marketing: Rodrigo Medeiros e Fernando Gouvêa (R+ Marketing). Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes. Direção de Produção: Theo Fallabella. Produção Executiva: Robert Litig. Realização: Aveia Cômica.

‌



Serviço:

Teatro Bradesco

Bourbon Shopping – Rua Palestra Itália, 500, loja 263 - 3° Piso, Perdizes.

Temporada: De 24 de julho a 14 de setembro. Sexta, às 20h; sábado, às 17h e 20h; e domingo, às 19h. Vendas https://uhuu.com/

Ingressos:

Plateia Baixa: R$220 Plateia Alta: R$200 Camarotes: R$200* Frisa Mezanino: R$180 Balcão Nobre: R$160 Frisa Central: R$140

Frisa Superior (1a fila): R$100

Teatro Casa Grande

Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-060

Temporada: De 10 de outubro a 30 de novembro. Sexta, às 20h; sábado, às 17h e 20h; e domingo, às 18h. Vendas: https://www.eventim.com.br/

Ingressos:

Plateia VIP/camarote: R$220 Plateia Setor 1: R$200 Balcão Setor 2: R$180 Balcão Setor 3: R$170