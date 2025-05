Parcels lançam o novo single “Yougotmefeeling” Parcels anuncia seu terceiro álbum de estúdio, LOVED, com lançamento marcado para 12 de setembro via Because Music Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h24 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Parcels anuncia seu terceiro álbum de estúdio, LOVED, com lançamento marcado para 12 de setembro via Because Music. LOVED contará com 12 faixas, incluindo os recentes singles “Safeandsound”, “Leaveyourlove” e o novo single “Yougotmefeeling” – apresentado hoje pela banda.

Prometendo ser uma coleção exuberante e eufórica de músicas, LOVED também oferece momentos de reflexão. A banda o descreve como um álbum de unidade – entre eles e com seus ouvintes. Algumas das novas faixas já foram apresentadas em seus shows recentes, incluindo no Coachella Festival no mês passado, bem como na turnê LATAM, com passagens pelos festivais Lollapalooza Argentina, Chile e Brasil, Estéreo Picnic na Colômbia, Tecate Pa'l Norte e AXE Ceremonia no México.

O álbum sucede seus LPs anteriores: o aclamado Day/Night, de 2021, e o álbum de estreia Parcels, de 2018, que marcou a ascensão da banda.

Sobre o novo trabalho, o Parcels comenta:

“É algo muito interno para todos nós, tão pessoal e tão profundo, o que às vezes pode ser bastante desconfortável. Mas acho que isso é o Parcels — pelo menos neste momento — todos nós vivendo essa jornada individual, tentando criar um espaço onde possamos canalizar as experiências de cada um para o mesmo universo e expressá-las como uma celebração.”

A jornada do álbum começou após um hiato de seis meses no início de 2023 — a primeira pausa desde que a banda se formou em 2014. Quando o quinteto — formado pelo guitarrista Jules Crommelin, os tecladistas Louie Swain e Patrick Hetherington (também guitarrista), o baixista Noah Hill e o baterista Anatole “Toto” Serret — se reuniu novamente, trouxe composições individuais à vida em estúdios espalhados por Berlim, Byron Bay, Sydney, Oaxaca e Cidade do México. Essa abordagem difere de Day/Night, gravado inteiramente em um único estúdio.

A novidade do novo álbum LOVED chega em meio à crescente expectativa para a apresentação da banda no palco West Holts do Glastonbury Festival deste ano. Em setembro, o Parcels retorna aos EUA para os maiores shows de sua carreira, incluindo paradas no Kia Forum de Los Angeles e no icônico Red Rocks Amphitheatre. Tudo isso após suas apresentações eletrizantes no Coachella deste ano, consolidando sua reputação como uma das bandas ao vivo imperdíveis do momento.

O Parcels se estabeleceu como uma das bandas mais impressionantes e aclamadas dos últimos anos — tanto no palco quanto em estúdio. Seu álbum de estreia autointitulado, lançado em 2018, já alcançou o status de dupla platina (SNEP) e foi seguido pelo ambicioso álbum duplo Day/Night (2021) e por dois álbuns ao vivo, Live Vol. 1 (2020) e Live Vol. 2 (2023), ambos adorados por sua base de fãs. Já ultrapassaram a marca de 1 bilhão de streams e venderam mais de 600 mil álbuns no mundo todo. Suas performances seguem motivo de aclamação — o NME descreveu seu último show em Londres como “uma exibição habilidosa de talento” e declarou: “você simplesmente precisa ver essa banda ao vivo.”

Tracklist:

1. Tobeloved

2. Ifyoucall

3. Safeandsound

4. Sorry

5. Yougotmefeeling

6. Leaves

7. Everybodyelse

8. Summerinlove

9. Leaveyourlove

10. Thinkaboutit

11. Finallyover

12. Iwanttobeyourlightagain