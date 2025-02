Paris Paloma lança a versão reinventada de “HUNTER (the cacophony)” Hoje, Paris Paloma lança a versão reinventada de “HUNTER (the cacophony),” revisitando a ideia de 'LABOUR (the cacophony)', na qual... Cartão de Visita|Do R7 21/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h26 ) twitter

Escute aqui.

Hoje, Paris Paloma lança a versão reinventada de “HUNTER (the cacophony),” revisitando a ideia de 'LABOUR (the cacophony)', na qual mais de 250 fãs emprestam suas vozes para a faixa empoderadora.

“Mais uma vez, foi tão emocionante ouvir as vozes de centenas de fãs se unindo a mim em uma nova versão Cacophony desta música,” expressa Paris. “Hunter é uma das músicas mais pessoais do álbum, uma história de triunfo interno sobre a escuridão e a dor em um dos momentos mais turbulentos da minha vida. Ver as pessoas se identificarem com essa música, se juntarem em massa para cantá-la comigo, é algo tão poderoso, um testemunho da força de tantas pessoas que sentem que minha música ressoa com elas. Isso me faz sentir fortalecida e orgulhosa.”

Paris é uma nova e poderosa voz no indie folk, redefinindo o gênero com sua narrativa inquietante, vocais assombrosos e uma perspectiva intensamente feminina. Seu single de sucesso, “Labour”, tornou-se um hino cultural duradouro pelos direitos das mulheres, acumulando mais de 2 bilhões de visualizações apenas nas redes sociais. Isso a levou a apresentações no programa Later…with Jools Holland da BBC, no The Kelly Clarkson Show, a um convite para abrir o show de Stevie Nicks no Hyde Park, em Londres, além de um apoio inicial e aclamação de veículos como The Washington Post, The Guardian, The Boston Globe, PAPER, Bust, CNN, NME, Billboard, Trackstar e outros. Paris também foi nomeada como Trending Artist on the Rise no YouTube, Breakthrough Artist to Watch 2024 pela Amazon, além de artista Spotify Juniper e Spotify Equal Ambassador.

Adicionando mais uma conquista, Paris foi recentemente escolhida para interpretar “The Rider”, música apresentada em The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Ela segue os passos de artistas como Ed Sheeran, Annie Lennox, Enya e outros.

Cacophony, seu álbum de estreia aclamado pela crítica em 2024, alcançou a 23ª posição no Billboard Heatseekers Chart e recebeu elogios de The New York Times, Pitchfork, DIY, Dork e muitos outros. O álbum conta histórias de luto, amor e trauma através do prisma da mitologia grega, literatura gótica e opressão patriarcal.

Elogios para Cacophony:

"Um álbum de estreia marcante” – The New York Times

“Prepare-se para se apaixonar” – British Vogue

“O álbum de estreia da cantora e compositora inglesa é ambicioso, abordando temas como morte e opressão patriarcal por meio de imagens terrenas e arranjos densos de alt-pop.” – Pitchfork

“Uma das vozes mais essenciais da nova música.” – DIY

“Se existe uma maneira de a música emular cera derretendo, velas recém-apagadas e o desconforto de ser encarado por uma mesa de homens, Paris Paloma conseguiu.” – The Washington Post

“Sua música é poderosa, evocativa e profundamente comovente. Seu álbum de estreia, The Cacophony, captura toda essa grandeza e majestade, destacando Paris como uma nova voz essencial no alt-pop.” – DORK

Paris Paloma Online:

