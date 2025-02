Passaporte para o Amor Após temporada de sucesso no Teatro Arthur Azevedo, espetáculo “Passaporte para o Amor”, fará somente 03 apresentações no mês de março... Cartão de Visita|Do R7 25/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h26 ) twitter

Após temporada de sucesso no Teatro Arthur Azevedo, espetáculo “Passaporte para o Amor”, fará somente 03 apresentações no mês de março no Teatro Itália

Reestreia no dia 07 de março, no Teatro Itália o espetáculo “Passaporte para o Amor”, protagonizado pela atriz Marjorie Gerardi e pelo ator Stephano Matolla, com texto de Dan Rosseto, que também assina a direção junto com Viviane Figueiredo. Essa é a primeira comédia romântica de Rosseto.

“Passaporte para o Amor” é uma comédia romântica repleta de humor e amor que conta a história de Ângelo e Marina. Eles se conhecem por um acaso do destino no saguão de um aeroporto. Ela é aeromoça e ele um passageiro; que perderam o horário de voo e terão que passar a noite juntos até que a cia aérea os coloquem num outro avião. A mulher tem rompantes de humor e desconfia da presença do homem, tentando mantê-lo distante para sua própria segurança. Mas ele não dá trégua e faz questão de ficar por perto tentando criar laços de amizade. Durante a madrugada eles se tornam cúmplices e trocam confidências pessoais e amorosas, até que se dão conta que ambos têm mais afinidades do que imaginavam ao se conhecerem horas antes.

A peça aborda assuntos relacionados ao amor, a reconquista e o luto. O amor está presente nas trocas diárias entre familiares, amigos e casais. A importância da afetividade para que se tenha um bom convívio social. A reconquista diária do afeto aparece de forma divertida e lúdica, com as pequenas coisas do dia a dia, dando valor nas pequenas vitórias, como um sorriso. O luto é mostrado na maneira como Ângelo e Marina lidam com a perda de formas opostas apresentando as diferentes catarses que as pessoas têm. Todo mundo já perdeu algo ou alguém que provocou uma dor em sua alma.

‌



O espetáculo faz uma reflexão sobre a afetividade, apresentando momentos divertidos e românticos, mesclando humor e poesia com um toque de drama, criando no público vínculos com as suas próprias vidas.

O autor e diretor Dan Rosseto, nos últimos anos além da escrita em espetáculos de drama, tem se dedicado também às comédias e a importância de as pessoas darem risada. “O riso melhora a resposta imunológica do organismo, estreita as relações sociais, atenua dores, diminui o stress, estimula o cérebro e aumenta a qualidade de nossa vida. O riso é inerente ao homem, assim como a arte. Através do riso, assuntos que poderiam ser difíceis de serem discutidos, são colocados num patamar de fácil compreensão. A realidade deve ser oferecida ao público em doses homeopáticas, alternando o humor, a poesia e a crítica. A partir desta premissa é que contaremos um encontro entre duas almas gêmeas no saguão de um aeroporto” conta Rosseto.

‌



Ficha Técnica:

Texto: Dan Rosseto

‌



Direção: Dan Rosseto e Viviane Figueiredo

Direção de produção: Fabio Camara

Elenco: Marjorie Gerardi e Stephano Matolla

Participação em áudio: Regiane Alves

Assistente de produção: Mayara Mariotto

Preparação vocal: Gilberto Chaves

Figurino e cenário: Dan Rosseto, Fabio Camara e Viviane Figueiredo

Costureira: Sueli da Silva

Cenotécnico: Matheus Fiorentino Nanci

Iluminador: Vini Hideki

Operador de luz: Jorge Leal

Arte Gráfica: Erik Almeida

Fotos arte: Hudson Senna

Fotos de cena: Rafa Marques

Redes sociais: Stephano Matolla

Assessoria de imprensa: Fabio Camara

Produtora associada: Girassol em Cena Produções e NYN Realizações

Realização: Applauzo e Lugibi Produções

SERVIÇO:

LOCAL: Teatro Itália, (Av. Ipiranga 344 – República). 290 lugares.

DATA: 07/03 até 21/03 (Sexta 20h).

INFORMAÇÕES: 11 5468 8382

VENDAS PELA INTERNET:

https://bileto.sympla.com.br/ event/103327/d/304168/s/ 2074274

INGRESSOS: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia).

DURAÇÃO: 70 min

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos