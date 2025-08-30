Patrick Watson e Martha Wainwright lançam novo e comovente single “House on Fire”
O novo álbum de Watson, Uh Oh, será lançado em 26 de setembro pela Secret City Records
O novo álbum de Watson, Uh Oh, será lançado em 26 de setembro pela Secret City Records
O novo álbum de Watson, Uh Oh, será lançado em 26 de setembro pela Secret City Records
Ouça aqui
Ouça aqui
“Este álbum majestoso, às vezes com toques de gospel, carrega a intensidade contida de uma mola prestes a se soltar.” ★ ★ ★ ★ – MOJO
“Este álbum majestoso, às vezes com toques de gospel, carrega a intensidade contida de uma mola prestes a se soltar.” ★ ★ ★ ★ – MOJO
O cantor, compositor, pianista e autor de trilhas sonoras Patrick Watson lançou “House on Fire”, uma nova colaboração com a aclamada cantora e compositora Martha Wainwright. A belíssima faixa é mais uma prévia do próximo LP de Watson, Uh Oh, que será lançado em 26 de setembro (Secret City Records).
O cantor, compositor, pianista e autor de trilhas sonoras Patrick Watson lançou “House on Fire”, uma nova colaboração com a aclamada cantora e compositora Martha Wainwright. A belíssima faixa é mais uma prévia do próximo LP de Watson, Uh Oh, que será lançado em 26 de setembro (Secret City Records).
Escrita por Watson durante um período em que perdeu a capacidade de cantar – e por Wainwright –, “House On Fire” traz sua voz entrelaçada de forma natural à de Wainwright em um dueto comovente: “I’ll be wrong / you’ll be right / I don’t mind / I just want to make it right”. Amparada por um vibrante arranjo de cordas, a dupla entrega harmonias intensas e entrelaçadas que ressaltam a tensão emocional da faixa, com a poderosa voz multi-octave de Wainwright contrastando perfeitamente com o sensível tenor de Watson.
Escrita por Watson durante um período em que perdeu a capacidade de cantar – e por Wainwright –, “House On Fire” traz sua voz entrelaçada de forma natural à de Wainwright em um dueto comovente: “I’ll be wrong / you’ll be right / I don’t mind / I just want to make it right”. Amparada por um vibrante arranjo de cordas, a dupla entrega harmonias intensas e entrelaçadas que ressaltam a tensão emocional da faixa, com a poderosa voz multi-octave de Wainwright contrastando perfeitamente com o sensível tenor de Watson.
Ontem, o cantor e compositor também lançou “Ça va” – um dueto com Solann, a sensação francesa vencedora do Victoires de la Musique. A canção em francês sucede o sucesso “Je te laisserai des mots”, que ultrapassou a marca de um bilhão de streams. O lançamento chega pouco antes de seu maior show na França até hoje, marcado para o dia 7 de novembro no lendário Zénith, em Paris.
Ontem, o cantor e compositor também lançou “Ça va” – um dueto com Solann, a sensação francesa vencedora do Victoires de la Musique. A canção em francês sucede o sucesso “Je te laisserai des mots”, que ultrapassou a marca de um bilhão de streams. O lançamento chega pouco antes de seu maior show na França até hoje, marcado para o dia 7 de novembro no lendário Zénith, em Paris.
Ouça “Ça va” aqui
Ouça “Ça va” aqui
As 11 novas canções originais de Uh Oh mostram Watson refletindo sobre a ideia de que a vida é uma sucessão de “uh ohs”: uma pequena expressão usada tanto diante de acidentes de infância quanto frente às nossas ansiedades mais avassaladoras. Para Watson, essa frase veio à mente quando enfrentou o maior “uh oh” que um cantor poderia suportar: a perda da própria voz. Sem saber se ou quando voltaria a cantar, seu novo álbum tomou outra forma — uma coleção de colaborações com amigos e desconhecidos, artistas que ele desejava ouvir cantar. Uh Oh representa uma visão que Watson perseguiu durante toda a sua vida, a culminação de 20 anos de exploração musical e vivências que lhe permitiram traduzir os filmes de sua mente em sons e palavras que giram nos ouvidos de quem escuta.
As 11 novas canções originais de Uh Oh mostram Watson refletindo sobre a ideia de que a vida é uma sucessão de “uh ohs”: uma pequena expressão usada tanto diante de acidentes de infância quanto frente às nossas ansiedades mais avassaladoras. Para Watson, essa frase veio à mente quando enfrentou o maior “uh oh” que um cantor poderia suportar: a perda da própria voz. Sem saber se ou quando voltaria a cantar, seu novo álbum tomou outra forma — uma coleção de colaborações com amigos e desconhecidos, artistas que ele desejava ouvir cantar. Uh Oh representa uma visão que Watson perseguiu durante toda a sua vida, a culminação de 20 anos de exploração musical e vivências que lhe permitiram traduzir os filmes de sua mente em sons e palavras que giram nos ouvidos de quem escuta.
A maioria das músicas de Uh Oh reúne Watson e sua banda — formada por parceiros de longa data, o colaborador e multi-instrumentista Mishka Stein, Olivier Fairfield e a co-vocalista Ariel Engle (também conhecida como La Force) — ao lado de cantores convidados. Eles vão desde vozes icônicas que Watson idolatra há anos (como Martha Wainwright) até artistas que descobriu rolando o feed no Instagram (como Solann); de um talento local de Quebec (Klô Pelgag) a fenômenos internacionais (MARO, Hohnen Ford, November Ultra); de uma estrela pop vencedora do JUNO Award (Charlotte Cardin), a uma vencedora do Prêmio Félix (Anachnid), até uma amiga que ele conheceu quando ela trabalhava no balcão de uma cafeteria local (Charlotte Oleena).
A maioria das músicas de Uh Oh reúne Watson e sua banda — formada por parceiros de longa data, o colaborador e multi-instrumentista Mishka Stein, Olivier Fairfield e a co-vocalista Ariel Engle (também conhecida como La Force) — ao lado de cantores convidados. Eles vão desde vozes icônicas que Watson idolatra há anos (como Martha Wainwright) até artistas que descobriu rolando o feed no Instagram (como Solann); de um talento local de Quebec (Klô Pelgag) a fenômenos internacionais (MARO, Hohnen Ford, November Ultra); de uma estrela pop vencedora do JUNO Award (Charlotte Cardin), a uma vencedora do Prêmio Félix (Anachnid), até uma amiga que ele conheceu quando ela trabalhava no balcão de uma cafeteria local (Charlotte Oleena).
“Cada cantor tem esses diferentes poderes mágicos neste disco, e cada música meio que representa isso”, afirma Watson.
“Cada cantor tem esses diferentes poderes mágicos neste disco, e cada música meio que representa isso”, afirma Watson.
Watson já havia compartilhado quatro faixas de Uh Oh: “The Wandering”, com a artista portuguesa MARO; “Silencio”, com a artista francesa November Ultra; “Gordon in the Willows”, com a conterrânea de Montreal Charlotte Cardin; e “Peter and the Wolf”, que acompanhou o anúncio do álbum em 4 de junho. “Silencio” foi a primeira prévia deste novo projeto, na qual Watson revelou pela primeira vez a perda de sua voz e, entre outras descobertas, encontrou o poder do silêncio. A faixa foi gravada no Studio Rubin Alterio, um antigo loft de artista em Paris. “Gordon in the Willows” foi escrita e gravada por Watson e Cardin em uma pequena vila à beira de um lago em Quebec, e, por ocasião do lançamento da música no inverno passado, eles a apresentaram durante uma aparição surpresa no topo do Mont Royal, em Montreal. Inspirada pelos fantasmas de Nova Orleans, “Peter and the Wolf” ganhou um novo videoclipe de tirar o fôlego, dirigido por Patrick Watson e SAM WOY e filmado no interior de Quebec.
Watson já havia compartilhado quatro faixas de Uh Oh: “The Wandering”, com a artista portuguesa MARO; “Silencio”, com a artista francesa November Ultra; “Gordon in the Willows”, com a conterrânea de Montreal Charlotte Cardin; e “Peter and the Wolf”, que acompanhou o anúncio do álbum em 4 de junho. “Silencio” foi a primeira prévia deste novo projeto, na qual Watson revelou pela primeira vez a perda de sua voz e, entre outras descobertas, encontrou o poder do silêncio. A faixa foi gravada no Studio Rubin Alterio, um antigo loft de artista em Paris. “Gordon in the Willows” foi escrita e gravada por Watson e Cardin em uma pequena vila à beira de um lago em Quebec, e, por ocasião do lançamento da música no inverno passado, eles a apresentaram durante uma aparição surpresa no topo do Mont Royal, em Montreal. Inspirada pelos fantasmas de Nova Orleans, “Peter and the Wolf” ganhou um novo videoclipe de tirar o fôlego, dirigido por Patrick Watson e SAM WOY e filmado no interior de Quebec.
Sobre Patrick Watson
Sobre Patrick Watson
Patrick Watson compõe, apresenta e grava seus álbuns junto aos parceiros de longa data, o colaborador e multi-instrumentista Mishka Stein, e Olivier Fairfield. O artista canadense alcançou status de ouro e platina em diversos países, e seus shows esgotam ingressos ao redor do mundo. Ao longo de sua carreira, Patrick manteve a notável habilidade de transitar tanto pelos espaços da cultura pop mainstream quanto pelas fronteiras do vanguardismo. As canções de Patrick já foram incluídas em sucessos televisivos em horário nobre, como Grey’s Anatomy e This Is Us, assim como em diversos filmes de arte de renomados diretores, incluindo Denis Villeneuve (Polytechnique), Wim Wenders (Perfect Days), Philippe Falardeau (C’est pas moi, je le jure!) e outros. Ele é um artista tão à vontade realizando shows improvisados sobre trilhos de trem em uma cidade mineradora de Quebec quanto conduzindo a BBC Orchestra no prestigiado Barbican, em Londres. Watson é um compositor requisitado, com mais de 15 trilhas sonoras de filmes em seu portfólio, e recebeu o prestigioso Impact Award inaugural no Canadian Sync Awards 2024. Seu single viral “Je te laisserai des mots” tornou-se a primeira canção em francês a atingir 1 bilhão de streams no Spotify, além de gerar reproduções suficientes para alcançar status de platina em mais de 25 países. Por exemplo, a faixa foi recentemente certificada 2x platina nos EUA e 1x platina no Reino Unido.
Patrick Watson compõe, apresenta e grava seus álbuns junto aos parceiros de longa data, o colaborador e multi-instrumentista Mishka Stein, e Olivier Fairfield. O artista canadense alcançou status de ouro e platina em diversos países, e seus shows esgotam ingressos ao redor do mundo. Ao longo de sua carreira, Patrick manteve a notável habilidade de transitar tanto pelos espaços da cultura pop mainstream quanto pelas fronteiras do vanguardismo. As canções de Patrick já foram incluídas em sucessos televisivos em horário nobre, como Grey’s Anatomy e This Is Us, assim como em diversos filmes de arte de renomados diretores, incluindo Denis Villeneuve (Polytechnique), Wim Wenders (Perfect Days), Philippe Falardeau (C’est pas moi, je le jure!) e outros. Ele é um artista tão à vontade realizando shows improvisados sobre trilhos de trem em uma cidade mineradora de Quebec quanto conduzindo a BBC Orchestra no prestigiado Barbican, em Londres. Watson é um compositor requisitado, com mais de 15 trilhas sonoras de filmes em seu portfólio, e recebeu o prestigioso Impact Award inaugural no Canadian Sync Awards 2024. Seu single viral “Je te laisserai des mots” tornou-se a primeira canção em francês a atingir 1 bilhão de streams no Spotify, além de gerar reproduções suficientes para alcançar status de platina em mais de 25 países. Por exemplo, a faixa foi recentemente certificada 2x platina nos EUA e 1x platina no Reino Unido.
Sobre Martha Wainwright
Sobre Martha Wainwright
Martha Wainwright é uma cantora e compositora de renome internacional, com mais de duas décadas de experiência na indústria musical. Aclamada pela crítica pela crueza e honestidade emocional tanto de seus vocais quanto de suas letras, seus álbuns incluem: Martha Wainwright (2005); I Know You're Married But I've Got Feelings Too (2008); Come Home to Mama (2012); o indicado ao JUNO, Songs in the Dark (2015), uma colaboração com sua meia-irmã Lucy Wainwright Roche; Goodnight City (2016); e seu mais recente álbum Love Will Be Reborn (2021). Ela também é atriz, tendo participado de Aviator, de Martin Scorsese, e do especial da HBO Olive Kitteridge. Nascida em uma família musical lendária — filha das ícones do folk Kate McGarrigle e Loudon Wainwright III, e irmã do renomado e inovador cantor Rufus Wainwright — Martha cresceu cercada por lendas musicais incomparáveis, como Anna McGarrigle, Leonard Cohen, Suzzy Roche, Richard e Linda Thompson e Emmylou Harris, enfrentando o desafio de encontrar sua própria voz em um ambiente em que cada drama era filtrado pela música.
Martha Wainwright é uma cantora e compositora de renome internacional, com mais de duas décadas de experiência na indústria musical. Aclamada pela crítica pela crueza e honestidade emocional tanto de seus vocais quanto de suas letras, seus álbuns incluem: Martha Wainwright (2005); I Know You're Married But I've Got Feelings Too (2008); Come Home to Mama (2012); o indicado ao JUNO, Songs in the Dark (2015), uma colaboração com sua meia-irmã Lucy Wainwright Roche; Goodnight City (2016); e seu mais recente álbum Love Will Be Reborn (2021). Ela também é atriz, tendo participado de Aviator, de Martin Scorsese, e do especial da HBO Olive Kitteridge. Nascida em uma família musical lendária — filha das ícones do folk Kate McGarrigle e Loudon Wainwright III, e irmã do renomado e inovador cantor Rufus Wainwright — Martha cresceu cercada por lendas musicais incomparáveis, como Anna McGarrigle, Leonard Cohen, Suzzy Roche, Richard e Linda Thompson e Emmylou Harris, enfrentando o desafio de encontrar sua própria voz em um ambiente em que cada drama era filtrado pela música.
Em 2005, lançou seu aclamado álbum de estreia, Martha Wainwright, que incluía o impactante hit “Bloody Mother F*cking Asshole”, considerada pelo Sunday Times uma das melhores músicas do ano. Esse lançamento, junto aos álbuns subsequentes, destacou o estilo visceral de composição de Martha e consolidou sua posição como uma voz poderosa e inconfundível da música contemporânea.
Em 2005, lançou seu aclamado álbum de estreia, Martha Wainwright, que incluía o impactante hit “Bloody Mother F*cking Asshole”, considerada pelo Sunday Times uma das melhores músicas do ano. Esse lançamento, junto aos álbuns subsequentes, destacou o estilo visceral de composição de Martha e consolidou sua posição como uma voz poderosa e inconfundível da música contemporânea.
Patrick Watson Online
Patrick Watson Online
Martha Wainwright Online
Martha Wainwright Online