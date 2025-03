Paula Lima apresenta o show "Eu, Paula Lima - O Baile", ao lado de Luciana Mello, em São Paulo Este domingo, duas das maiores divas da Música Preta Brasileira se unem no palco do Bourbon Street Cartão de Visita|Do R7 31/03/2025 - 15h25 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Este domingo, duas das maiores divas da Música Preta Brasileira se unem no palco do Bourbon Street

Paula Lima chega no comando do espetáculo “Eu, Paula Lima – O Baile” em São Paulo! Contudo, no dia 6 de abril de 2025, o baile será ainda mais especial com a presença ilustre de Luciana Mello. As artistas escolheram o palco do Bourbon Street Music Club para este encontro e os ingressos já estão à venda!

"Eu, Paula Lima – O Baile”, idealizado e dirigido por Paula Lima, é um show para dançar sob a égide do melhor da soul music, do samba rock e de outros ritmos sacudidos que colocaram a artista entre os principais nomes do país. Desde seu primeiro álbum, a intérprete que já agitava as pistas em carreira solo ou nas suas incursões com bandas como Funk Como Le Gusta, além das colaborações com Thaíde e DJ Hum, convoca o público numa das faixas mais famosas: “Quero ver você no Baile”. Alguns anos, muitos álbuns, turnês internacionais e premiações depois, a cantora que está na estrada com seu show autobiográfico “Eu, Paula Lima” e um tributo à Rita Lee, o “Soul Lee”, desenhou agora um concerto especial para transformar seu palco em uma enorme pista de dança.

“É uma grande festa, uma versão ainda mais dançante do nosso espetáculo, que traz uma série de odes ao empoderamento feminino. É uma imensa alegria dividir o palco com essa amiga estelar vibrante”, comenta Paula Lima.

‌



Além de sucessos autorais como “Guarda-Chuva”, “Clareou” e a nova “O Universo Que Habita em Mim”, salpicados por clássicos que vão de Hyldon a Tim Maia, de Jorge Ben Jor ao parceiro de muito som, Seu Jorge, Paula traz o groove, o suingue e enaltece a força da mulher brasileira em números que passam pela própria Rita Lee, Sandra de Sá e até clássicos da disco, como “Got be Real”, de Cheryl Lynn.

Luciana Mello entrará na festa, embalada por sucessos, incluindo “Assim Que Se Faz”, que cantará ao lado da anfitriã. As cantoras da música brasileira e da black music esbanjam sintonia e se encontram em cima dos palcos para homenagear a amizade e conexão nos vocais.

‌



“Cantar com essa potência que é a querida Paula Lima é sempre uma alegria, um prazer e simboliza uma grande celebração e vitória das mulheres na nossa música preta brasileira”, completa Luciana Mello.

Uma noite única que promete não deixar ninguém parado, com muito groove e suingue. Paula Lima e Luciana Mello querem ver você no baile!

‌



SERVIÇO

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Data: 06/04/2025 – Domingo

Horário: 20h

Abertura da casa: 18h

Duração: 90 minutos aproximadamente

Venda: https://bileto.sympla.com.br/ event/103953/d/307173/s/ 2095254

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento: estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado e ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa

Homepage: http://www.bourbonstreet.com. br