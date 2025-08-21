Paulinho Moska no projeto Fim da Tarde Na véspera de completar 58 anos, cantor e compositor carioca apresenta no Teatro João Caetano, dia 26 de agosto, um show especial que... Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h59 ) twitter

Na véspera de completar 58 anos, cantor e compositor carioca apresenta no Teatro João Caetano, dia 26 de agosto, um show especial que reúne sucessos de três décadas de carreira

RAFAEL IANNI

Paulinho Moska é um artista em permanente metamorfose. Ao longo de mais de 30 anos de carreira solo, o cantor e compositor carioca construiu uma das obras mais singulares da música brasileira contemporânea, marcada por lirismo, inquietação e parcerias que atravessam fronteiras. No dia 26 de agosto (terça-feira), às 18h30, Paulinho Moska leva ao palco do Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, um show especial no projeto Fim de Tarde, celebrado ainda na véspera de seu aniversário de 58 anos, um presente para o público e para o próprio artista.

Com direção musical de Rodrigo Suricato (vocalista e guitarrista do Barão Vermelho) e acompanhado de banda formada por bateria, baixo, guitarra e teclado, Paulinho Moska apresenta um repertório que transita entre clássicos de sua trajetória, como "Pensando em Você", "A Idade do Céu" e "Namora Comigo", e faixas de seu mais recente trabalho autoral, Beleza e Medo (2018).

"Estar em cima do palco é o que me move. É quando tudo transcende e a música me coloca em estado de êxtase, numa viagem sensória. E é nesse encontro com o público que a vida faz mais sentido", afirma Paulinho Moska, que segue reafirmando sua relevância artística ao longo das décadas.

Além dos sucessos que marcaram sua carreira, o cantor é reconhecido por colaborações com nomes como Lenine, Elba Ramalho, Maria Bethânia, Ney Matogrosso e o argentino Fito Páez, com quem lançou o álbum Loucura Total (2015), indicado ao Grammy Latino.

Com sua poética única e presença magnética, Paulinho Moska transforma o palco em espaço de celebração e reflexão, reafirmando sua posição como um dos grandes nomes da canção brasileira.

SERVIÇO

PAULINHO MOSKA no Projeto Fim de Tarde

Data: 26 de agosto de 2025 (terça-feira)

Local: Teatro João Caetano

Endereço: Praça Tiradentes s/nº, Centro - Rio de Janeiro

Horário: 18h30

Ingressos: R$ 2,50 (meia-entrada) / R$ 5 (inteira)

Bilheteria: de terça a sexta, das 13h às 18h / sábado, das 15h às 18h

VENDAS ONLINE