Paulo Ricardo, Sandra Sá e grandes nomes da música dos anos 80 agitam o Energia On Board Cruzeiro acontece entre os dias 20 e 23 de março a bordo do Costa Pacifica Cartão de Visita|Do R7 10/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 10/02/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cruzeiro acontece entre os dias 20 e 23 de março a bordo do Costa Pacifica

O Energia On Board, um dos eventos mais aguardados do ano, traz ao palco um verdadeiro time de ícones da música dos anos 80. Entre os artistas confirmados estão Paulo Ricardo, líder da banda RPM, Sandra Sá, Double You, Nicki French, Turbo B From Snap, C&C Music Factory, Gigantes dos anos 80 e a grande atração internacional: Jon Secada.

De 20 a 23 de março, o Energia On Board promete uma viagem inesquecível pelos maiores sucessos dos anos 80, com apresentações ao vivo e uma atmosfera nostálgica que celebra a era de ouro do rock e da música pop nacional. Com uma programação diversificada e performances emocionantes de artistas que marcaram gerações, o evento oferecerá aos fãs um final de semana único, revivendo os clássicos que moldaram a história da música.

A festa acontece a bordo do impressionante Costa Pacifica, um luxuoso navio de 6.000 metros quadrados que dispõe de 1.504 cabines, nove restaurantes, nove bares, piscinas, cassino e teatro. Para esta edição especial, uma infraestrutura exclusiva foi montada, criando uma experiência vibrante e imersiva.

‌



O Energia On Board vai além da música, oferecendo aos passageiros uma programação repleta de atividades exclusivas, como encontros com ídolos do futebol, campeonatos de games, bate-papos com jornalistas e especialistas, além de uma experiência gastronômica de alto nível.

Serviço

‌



Energia On Board

Data: 20 a 23 de março de 2025

‌



Navio Costa Pacifica

Compra de cabines: https://energiaonboard.com.br/ comprar-cabine

Embarque e Desembarque pelo Porto de Santos