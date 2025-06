Peça "Porta Aberta" retorna aos palcos em parceria com a parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo Espetáculo aborda encontros por aplicativos, fetiches, amor e LGBTfobia com humor, emoção e crítica social Cartão de Visita|Do R7 10/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h16 ) twitter

O espetáculo “Porta Aberta” está de volta aos palcos de São Paulo como parte da programação oficial da Parada do Orgulho LGBT+ 2025, em uma parceria com a @paradasp e com apoio do aplicativo de relacionamentos Scruff.

A peça, que conquistou o público por seu olhar direto, divertido e profundo sobre o universo LGBTQIAPN+, retorna ao Teatro Commune para uma curta temporada nos dias 13, 15, 20 e 21 de junho, sempre às 20h. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla.

“Porta Aberta” convida o público a refletir sobre temas contemporâneos e urgentes como os fetiches e os encontros mediados por aplicativos, mas também fala de solidão, amor, relacionamentos líquidos e LGBTfobia. Com uma linguagem acessível, o espetáculo equilibra humor ácido, emoção e crítica social, proporcionando uma experiência teatral intensa e atual.

A montagem traz no elenco Thiago Domingues, Pedro Amaral e Dayzon Nascimento, com direção de Guilherme Zati e Gabi Prota e texto assinado por Adriane Hintze. A peça convida o público a abrir a porta para o inesperado – e para o que talvez exista dentro de si.

“É uma peça pra rir, refletir e também se emocionar. A gente se vê representado no palco – nas alegrias, nos traumas e na busca por afeto”, afirma Thiago Domingues, que além de atuar, assina a produção.

Com apoio institucional da ParadaSP, Scruff e diversas marcas e espaços voltados à cultura e à diversidade, “Porta Aberta” reafirma seu compromisso com a visibilidade, o respeito e a representatividade LGBTQIAPN+.

Elenco:

Thiago Domingues

Pedro Amaral

Dayzon Nascimento

Direção:

Guilherme Zatti e Gabi Prota

Texto:

Adriane Hintze

Iluminação:

Luís Falcão

Trilha:

João Macedo

Ass Produção:

Ricardo Martinez

SERVIÇO

Teatro Commune – Rua da Consolação, 1.218 – São Paulo (SP)

13, 15, 20 e 21 de junho

Sempre às 20h

Ingressos: Sympla

Apoio: ParadaSP e Scruff