Pedro Lara comemora lançamento de segunda parte de “Acelerado e Calmo”

Ouça agora “Acelerado e Calmo”

O cantor e compositor Pedro Lara está em ótima fase na carreira e celebra o feedback que vem recebendo após o lançamento da segunda parte de “Acelerado e Calmo”, seu trabalho mais recente, que está disponível em todas as plataformas digitais.

Lançado de forma independente e com cinco faixas inéditas, o cantor define este trabalho como sua expressão mais pessoal e artística até agora, com músicas que transitam entre letras introspectivas, arranjos dinâmicos e visuais impactantes, trazendo referências do pop, funk e rock.

Pedro Lara se mostra muito grato com o retorno do público desde o lançamento do álbum. “As pessoas se conectaram com as músicas fazendo até trilha [sonora] da vida delas. Tem sido especial”, afirma. Ao lançar duas partes do álbum, o cantor traz, na primeira parte, o lado mais introspectivo e visceral, com temas de autoconhecimento e vulnerabilidade. Já no “lado B”, as canções abordam um olhar mais expansivo, com foco na conexão com o mundo e outros.

O CD é uma narrativa emocional onde cada faixa conta uma história particular, mas que, juntas, formam um ciclo contínuo de autodescoberta, sentimentos intensos e serenidade, simbolizando o contraste entre o ritmo acelerado do dia-a-dia e a busca pela calmaria interior.

O cantor conta que além do carinho do público, também recebeu mensagens de curadores que admira muito, “isso me manteve inspirado e reforçou que estou no caminho certo”, declara.

Para os próximos passos, Pedro adianta que nunca para de compor e está sempre criando coisas novas, buscando referências para “o grande ato que é o show”, confessa. “Estou movimentando algumas parcerias e vem mais shows por aí para celebrar essa nova era de ‘Acelerado e Calmo’”, finaliza.

Sobre Pedro Lara:

Pedro Lara é um cantor e compositor independente, que vem traçando com autenticidade e dedicação uma trajetória promissora. Com talento e personalidade, ele é uma das apostas da nova geração da música brasileira que vive agora o lançamento do primeiro álbum da carreira e uma agenda de shows movimentada para os próximos meses.

A estreia na música veio oficialmente em 2022 com os singles "Ligação" e "Bilhete", momentos que revelou ao público seu lado que poucos conheciam: o de cantor e compositor. A faixa marcou o início de tudo, surpreendendo a todos, e com um impacto emocional que o incentivou a continuar.

O ano de 2023 foi um divisor de águas: ao lado da produtora e mentora Alexys Agosto, Pedro começou a estudar produção musical e encontrou sua voz e sua sonoridade. O primeiro trabalho em parceria dos dois foi o single "Intensamente" (2024), que mostrou o artista em sua versão mais pop. Essa colaboração deu origem ao seu primeiro álbum “Acelerado e Calmo”, dividido em duas partes.

No início de 2025 divulgou "Visceral", faixa já disponível em todas as plataformas digitais e que também integra o disco “Acelerado e Calmo”, recém lançado por completo nos apps de música.

Com autenticidade e entrega, Pedro Lara é um nome que merece ficar no radar. Trazendo uma história marcada pela coragem de seguir os próprios sonhos e pela dedicação à arte, é só o começo de uma carreira que chega para conquistar cada vez mais espaço na música nacional.

