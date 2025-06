Pedro Lara lança segunda parte de “Acelerado e Calmo” e completa álbum intenso e sensível O projeto é dividido em duas partes que refletem as dualidades humanas, explorando os extremos emocionais de intensidade e tranquilidade... Cartão de Visita|Do R7 19/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h35 ) twitter

Ouça agora o álbum “Acelerado e Calmo”

O cantor e compositor Pedro Lara apresenta a segunda parte do seu projeto “Acelerado e Calmo”, completando a obra que transita entre contrastes e emoções profundas. O lançamento autoral traz novas faixas inéditas que trazem um olhar mais expansivo, voltado para a conexão com o mundo e os outros e já está disponível em todas as plataformas digitais.

O álbum é como o contraste entre o ritmo acelerado do mundo moderno e a busca por calmaria interior. Dividido em duas partes, a primeira etapa trouxe um lado mais introspectivo e visceral do artista, com composições que exploram temas como autoconhecimento, desejo, vulnerabilidade e intensidade emocional. Agora com a estreia oficial e lançamento concluído, a ideia e narrativa central do artista se completa.

“A primeira parte acaba sendo um lado mais sentimental, enquanto a segunda traz uma narrativa mais racional”, afirma Pedro. O novo repertório apresenta cinco faixas inéditas, cada uma explorando nuances distintas do universo de Pedro Lara.

“Vou Deixar” é a balada emocional, enquanto “Chega Namoral”, é um funk animado e contagiante, que se destaca como a favorita do artista. A colaboração com Alexys Agosto, “Vontade de Você”, entrega uma atmosfera sexy e dançante, equilibrando energia e desejo. Já a faixa-surpresa, “Como Se Nunca Tivesse Estado Lá”, traz uma pegada mais rock, se destacando como uma das ousadas do álbum. E por fim, “Ligação”, que chega como uma mistura de pop-funk romântico e melancólico, marcada por uma aura dark que sintetiza a dualidade emocional de “Acelerado e Calmo”.

A sonoridade chega como a consolidação de uma união de gêneros que são referências e não saem das playlists de Pedro no dia a dia. Ele transita entre o funk, pop e o rock com naturalidade e autenticidade, transmitindo a intensidade e a calmaria que coexistem na vida real.

“Misturei tudo o que eu gosto de ouvir e de cantar”, revela o artista. Com refrões e batidas dançantes e composições intensas, o projeto vai do leve ao denso como uma montanha russa. Cada música carrega uma identidade única e juntas, trazem da maior vulnerabilidade ao menor desejo de agradar, sendo um grande reflexo da sua personalidade.

Inicialmente pensado como um EP, o projeto se expandiu para um álbum completo durante um processo que Pedro define como um divisor de águas pessoal e artístico. “Fazer esse álbum foi o maior desafio da minha vida”, revela. “Eu sentia que ainda tinha muito a dizer e mergulhei de cabeça pra encontrar o que ainda me pedia atenção”.

Agora com o álbum completo disponível nas plataformas, Pedro celebra o momento com emoção: “É uma sensação de dever cumprido enorme. Com o Pedro de agora e com o Pedro de 13 anos que sonhava com isso tudo. Tenho muito orgulho desse projeto que idealizei com a Alexys, foi intenso, verdadeiro e transformador do começo ao fim”.

“Acelerado e Calmo” chega para fazer o público dançar, refletir e embarcar nas temáticas que trazem vivências da vida real. “O disco fala sobre contrastes, ser intenso e ao mesmo tempo buscar calma. Se o público se identificar com isso, já valeu completamente”, declara o artista.

Com o lançamento finalizado, Pedro já planeja levar “Acelerado e Calmo” para os palcos: “Quero que cada apresentação seja uma experiência única, intensa e viva. Vocês ainda vão me ver fazendo muitos shows com mais estrutura, mais emoção e mais presença”.

E para quem já está curioso sobre os próximos passos, ele garante: “Essa história só está começando. Ainda tem muita coisa vindo, tanto pra esse álbum quanto para as novidades que já estão sendo trabalhadas em paralelo. Vou continuar explorando, criando, me desafiando”, conclui.

Sobre Pedro Lara:

Pedro Lara é um cantor e compositor independente, que vem traçando com autenticidade e dedicação uma trajetória promissora. Com talento e personalidade, ele é uma das apostas da nova geração da música brasileira que vive agora o lançamento do primeiro álbum da carreira e uma agenda de shows movimentada para os próximos meses.

A estreia na música veio oficialmente em 2022 com os singles "Ligação" e "Bilhete", momentos que revelou ao público seu lado que poucos conheciam: o de cantor e compositor. A faixa marcou o início de tudo, surpreendendo a todos, e com um impacto emocional que o incentivou a continuar.

O ano de 2023 foi um divisor de águas: ao lado da produtora e mentora Alexys Agosto, Pedro começou a estudar produção musical e encontrou sua voz e sua sonoridade. O primeiro trabalho em parceria dos dois foi o single "Intensamente" (2024), que mostrou o artista em sua versão mais pop. Essa colaboração deu origem ao seu primeiro álbum “Acelerado e Calmo”, dividido em duas partes.

No início de 2025 divulgou "Visceral", faixa já disponível em todas as plataformas digitais e que também integra o disco “Acelerado e Calmo”, recém lançado por completo nos apps de música.

Com autenticidade e entrega, Pedro Lara é um nome que merece ficar no radar. Trazendo uma história marcada pela coragem de seguir os próprios sonhos e pela dedicação à arte, é só o começo de uma carreira que chega para conquistar cada vez mais espaço na música nacional.

