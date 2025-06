Pedro Mizutani transforma sua melancolia em 'bossa pop’ no novo EP "Mostrando os Dentes” Narrando suas experiências como jovem artista crescendo no Rio de Janeiro, Mizutani traz cinco faixas de 'bossa pop’ produzidas junto... Cartão de Visita|Do R7 16/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h17 ) twitter

Narrando suas experiências como jovem artista crescendo no Rio de Janeiro, Mizutani traz cinco faixas de 'bossa pop’ produzidas junto ao britânico Skinshape

Após três singles de introdução, Pedro Mizutani lança na sexta-feira (13) seu mais novo EP, "Mostrando os Dentes", seu segundo projeto criado em parceria com o produtor britânico Skinshape. Mesclando a bossa nova com suas influências contemporâneas, o artista apresenta cinco faixas de "bossa pop” sobre crescer, sentir e aprender.

Contando com as músicas "Criaturas da Noite", "Sózin", "Canal", "Lugar de Agonia” e "Deixar", o novo EP de Pedro Mizutani é uma narração de sua vida como jovem artista no Rio de Janeiro. Cantando sobre seus sentimentos, com um toque de melancolia, Mizutani se apresenta como um artista com mais profundidade nas cinco composições autorais.

“O EP continua na estética da “Bossa pop”, um pouco low fi, minimalista. Apesar disso, acho que é um projeto em que, nas letras, eu abordo temas com um pouco mais de profundidade, e também temas mais verdadeiros em relação ao que se passa na minha cabeça”, conta ele sobre o processo de criação de "Mostrando os Dentes".

O nome do EP também reflete este amadurecimento de Pedro Mizutani como artista e pessoa, servindo como uma metáfora que encapsula o lado mais doloroso dessas faixas. “O nome “Mostrando os Dentes” simboliza esse desconforto silencioso, aquela dor que você não grita”, explica Mizutani, expandindo sobre a significância desse projeto.

“As letras passam isso, com um drive às vezes melancólico, que contrasta com a estética sonora. Talvez o nome do EP represente isso: os dentes aparecem no sorriso meio amarelo, mas também na raiva sutil das coisas como são", resume o artista.

Com 700 mil ouvintes mensais, mais de 200 mil deles conquistados pelos singles lançados previamente ao EP, Pedro Mizutani se coloca como um artista promessa da nova MPB, citando diversos artistas contemporâneos como suas maiores inspirações.

Representado pela gravadora francesa Nice Guys Records, Mizutani representa uma nova geração de cantores e compositores brasileiros, simbolizando o potencial nacional de se expandir para outros países e continentes.

"Mostrando os Dentes” já está disponível em todas as plataformas digitais via Nice Guys Records.

Sobre Pedro Mizutani: Pedro Mizutani é um artista de 23 anos nascido e criado no Rio de Janeiro. Após começar a postar vídeos cantando no Tik Tok, conseguiu formar uma grande comunidade que o ajudou a ser encontrado pelo selo independente Nice Guys Records.

O jovem cantor-compositor se inspira nos pioneiros da bossa nova como João Gilberto, Nara Leão, Baden Powell, João Donato e em muitos outros artistas contemporâneos. Pedro combina essas influências com suas experiências próprias enquanto jovem adulto para narrar a beleza e complexidade de crescer no Rio.

Atualmente, o cantor e compositor já reúne mais de 600 mil ouvintes mensais no Spotify, além de 140 mil seguidores no TikTok, e acaba de voltar de uma mini-turnê na Europa, onde abriu para Skinshape em Paris, Amsterdã, Utrecht e mais.

