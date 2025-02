Perfume Genius retorna com o novo single “It’s a Mirror” Seu novo álbum Glory será lançado em 28 de Março Cartão de Visita|Do R7 16/01/2025 - 18h26 (Atualizado em 16/01/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seu novo álbum Glory será lançado em 28 de Março

Escute aqui.

Hoje, Perfume Genius (Mike Hadreas) anunciou seu novo álbum, Glory, que será lançado em 28 de março pelo selo de longa data Matador Records. Produzido por Blake Mills, Glory marca o sétimo álbum de estúdio na aclamada discografia de Hadreas. Junto com o anúncio, Hadreas compartilhou o primeiro single, “It’s a Mirror” e seu videoclipe, dirigido por Cody Critchloe. Essa é a segunda colaboração entre os dois artistas, que anteriormente trabalharam juntos no vídeo de “Queen”.

Perfume Genius sobre “It’s a Mirror”: “Eu acordo sobrecarregado mesmo quando nada está acontecendo. Passo o resto do dia tentando me regular, algo que prefiro fazer sozinho, em casa, com meus pensamentos. Mas por quê? Eles são, em sua maioria, ruins e não mudaram muito nas últimas décadas. Escrevi ‘It’s a Mirror’ preso em um desses ciclos isoladores, percebendo que há algo diferente e talvez até bonito lá fora, mas sem saber exatamente como sair. Tenho muito mais prática em manter a porta fechada.”

‌



Em Glory, Perfume Genius se reúne com o produtor Blake Mills e o tecladista e coautor Alan Wyffels, além de um grupo de músicos que já colaboraram com Hadreas no estúdio e em turnês, incluindo os guitarristas Meg Duffy (Hand Habits) e Greg Uhlmann, os bateristas Tim Carr e Jim Keltner, e o baixista Pat Kelly, com uma participação especial da cantora e compositora neozelandesa Aldous Harding. Diferentemente de álbuns anteriores, Hadreas acolheu mais colaborações durante o processo de criação de Glory, resultando em uma base musical mais vibrante e dinâmica para suas histórias.

O álbum explora temas recorrentes na obra de Hadreas: o corpo e sua decadência, a domesticidade e o amor, e a inescapável história e danos do passado. Glory também revisita alguns de seus personagens, como Jason, mas com uma nova perspectiva – um ponto de vista de alguém que superou as dificuldades e agora precisa aprender a viver em um espaço novo e ainda inexplorado.

‌



História do Perfume Genius

Mike Hadreas, nativo de Seattle, iniciou sua carreira musical em 2008, lançando o álbum de estreia Learning em 2010 pelo selo Matador. O disco chamou imediatamente a atenção da crítica, com a Pitchfork elogiando suas canções “devastadoras e cruas,” marcadas por “sentimentos comoventes e caracterizações melancólicas entregues com uma voz que vai de um falsete etéreo a um vibrato levemente rachado.”

‌



Em 2012, ele lançou Put Your Back N 2 It, ampliando seu público e consolidando sua aclamação crítica. O álbum de 2014, Too Bright, representou uma evolução ousada em sua produção e confiança, trazendo o single “Queen,” que rapidamente se tornou um hino queer e uma poderosa declaração de identidade.

O álbum No Shape de 2017, indicado ao GRAMMY, foi um divisor de águas em sua carreira, produzido por Blake Mills e elogiado por expandir sua base de fãs e trazer reconhecimento mainstream. Em 2020, Hadreas lançou Set My Heart On Fire Immediately, um marco crítico que explorou conceitos de masculinidade e subverteu papéis tradicionais, incorporando influências americanas distintas.

O projeto Ugly Season, lançado em seguida, nasceu de sua colaboração com a coreógrafa Kate Wallich no espetáculo The Sun Still Burns Here. Este trabalho incluiu um filme de 30 minutos dirigido por Jacolby Satterwhite, combinando visuais surreais com a música de Hadreas, reafirmando sua posição como um dos artistas mais inovadores de sua geração.

Glory Tracklist

It’s a Mirror No Front Teeth (feat. Aldous Harding) Clean Heart Me & Angel Left For Tomorrow Full On Capezio Dion In a Row Hanging Out Glory