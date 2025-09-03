Péricles encerra turnê do PAGODE DO PERICÃO no Rio de Janeiro Último show da label acontece dia 28 de setembro, no Riocentro Cartão de Visita|Do R7 03/09/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Último show da label acontece dia 28 de setembro, no Riocentro

Cartão de Visita - Entretenimento

Depois de passar por várias cidades brasileiras, a turnê Pagode do Pericão chega ao fim no próximo dia 28 de setembro, no Riocentro, no Rio de Janeiro. O último show da label criada por Péricles contará com as participações especiais de Thiaguinho, Ferrugem e Marvvila.

Após as edições de 2019 e 2022, o artista retornou com o projeto em 2024 em uma turnê nacional que percorreu diferentes capitais e foi acompanhada por milhares de pessoas. As apresentações em Brasília e São Paulo se transformaram em audiovisuais disponíveis no YouTube, que já somam milhões de visualizações.

Brasília/DF: https://youtube.com/playlist? list=PLDsD2k6nWSLhD9Uso1_ ig302QZnW2mEHR&si= C4fT9tPVej3GSh3p

‌



São Paulo/SP (Parte 1): https://www.youtube.com/ playlist?list= PLDsD2k6nWSLgg1Rbza6Z3cl2WrTTc 4rqM

Com duração aproximada de 3 horas, os eventos contaram com convidados diferentes em cada cidade. No repertório, Péricles relembra sucessos do samba e do pagode, incluindo canções de Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Almir Guineto, Arlindo Cruz, entre outros.

‌



A turnê nacional Pagode do Pericão é uma realização da Farias Produções com a Funn Entretenimento, cenografia da Oceano Arquitetura e projeto de luz assinado por Arthur Farinon.

Com mais de 1.5 bilhões de visualizações no YouTube, 2.88 milhões de inscritos no canal oficial, 6.5 milhões de seguidores no Instagram, 2.4 milhões no TikTok, mais de 7,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 30 projetos musicais lançados, 15 milhões de discos vendidos e uma carreira de 40 anos, Péricles é um dos principais nomes do samba e do pagode no país.

‌



** Em breve informações sobre credenciamento de imprensa

PAGODE DO PERICÃO

Data: 28/09/2025

Local: Riocentro

Endereço: Avenida Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ

Vendas: https://www.ticket360.com.br/ evento/31151/ingressos-para- pagode-do-pericao