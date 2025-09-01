Logo R7.com
Péricles, Ferrugem e Doce Encontro se apresentam no CTN em 12 de setembro

Cartão de Visita|Do R7

Grandes nomes do samba e do pagode prometem agitar a zona norte de São Paulo

Cartão de Visita - Entretenimento

Centro de Tradições Nordestinas (CTN), tradicional espaço de eventos da zona norte de São Paulo, será palco de um encontro especial com três grandes nomes da música nacional. No dia 12 de setembro, Péricles, Ferrugem e o grupo Doce Encontro se apresentam para milhares de fãs apaixonados pelo samba e pelo pagode.

Péricles, que já subiu ao palco do CTN em diversas ocasiões, retorna para um reencontro inesquecível com o público. Desde os tempos de Exaltasamba, o cantor coleciona sucessos que marcaram gerações. No repertório do show, não faltarão hits como Até Que DurouSó Quero Te NamorarDaquele JeitãoCalendárioNosso Amor Quer PazMelhor Eu Ir, entre muitos outros.

Com cerca de 16 anos de carreira, Ferrugem também volta ao CTN trazendo sua voz marcante e carisma inconfundível. O cantor promete emocionar os fãs com clássicos como Pirata e TesouroAtrasadinhaSinto Sua FaltaÉ Natural e Pra Você Acreditar.


A abertura da noite ficará por conta do grupo paulista Doce Encontro, completando um lineup que transforma o evento em uma verdadeira celebração do samba e do pagode.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site e aplicativo da Ticket360, além da bilheteria do CTN. No dia do evento, os portões serão abertos às 20h. O espaço oferece estacionamento próprio para maior comodidade do público.


Serviço

Péricles, Ferrugem e Doce Encontro no CTN


Data: 12 de setembro (sexta-feira)

Abertura dos portões: 20h

Endereço: Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão – São Paulo/SP

Ingressos: www.ticket360.com.br, app Ticket360 ou bilheteria do CTN

Informações: (11) 3488-9400 / @ctnsp / ctn.org.br

