Pineapple lança "Poetisas no Topo 4"

No dia 07 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, o projeto “Poetisas No Topo”, uma das iniciativas mais importantes do rap nacional, traz sua quarta edição, mais forte e inclusiva do que nunca. Com produção da Pineapple Storm, o projeto celebra a potência das mulheres no Hip Hop, reunindo as melhores vozes de cada geração em uma mensagem de empoderamento, crítica social e muita cultura. Ouça aqui.

Desta vez, “Poetisas do Topo 4” apresenta uma colaboração inédita entre algumas das artistas mais respeitadas e inovadoras da cena musical brasileira. Negra Li, Luedji Luna, Duquesa, Boombeat, Azzy, Cynthia Luz e Clara Lima são as responsáveis por levar o rap feminino a novos patamares, com uma faixa que une talentos de diferentes vertentes e perspectivas.

A escolha das intérpretes desta edição foi pensada para expandir os horizontes do rap, trazendo vozes que vão além da tradicional bolha do gênero. Luedji Luna, com sua mistura de rap e MPB, e Boombeat, mulher trans, trazem uma visão única do que significa ser mulher na música; enquanto Clara Lima, mulher lésbica e desfem, representa a pluralidade e a quebra de estereótipos. Completam o time as veteranas da Pineapple Storm, Negra Li, Cynthia Luz e Azzy, em uma colaboração que une diferentes eras do rap feminino, as gerações de 90’, 2010’ e 2020’.

“Poetisas No Topo 4” reafirma, mais uma vez, o papel fundamental das mulheres no Hip Hop, promovendo uma reflexão sobre as diversas realidades vividas por mulheres de diferentes origens e trajetórias. O lançamento da faixa é um marco no cenário musical, não apenas pelo talento envolvido, mas pela mensagem de inclusão, empoderamento e respeito que carrega.