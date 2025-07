Pixote apresenta "Defeito do Seu Beijo", single inédito do projeto " Pixote nas Alturas" Gravado nas alturas de São Paulo, projeto traz releituras e inéditas em clima ousado e intimista Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gravado nas alturas de São Paulo, projeto traz releituras e inéditas em clima ousado e intimista

FLAVIO

Dando sequência ao projeto audiovisual “Pixote Nas Alturas”, o grupo lança seu novo single inédito: “Defeito do Seu Beijo”. Com clima intimista, letra tocante e sonoridade envolvente, marca registrada do Pixote, a faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube.

Gravada no alto de um prédio com vista panorâmica para São Paulo, “Defeito do Seu Beijo” é a quarta música do projeto e traz toda a emoção que o grupo sabe entregar como ninguém. A canção conecta o ouvinte com o romantismo moderno e autêntico que consagrou o Pixote ao longo de mais de 30 anos de estrada.

“Pixote Nas Alturas” é um projeto ousado e visualmente impactante, que une releituras de grandes sucessos com faixas inéditas. A proposta é criar uma experiência que aproxima ainda mais o público da essência do grupo. Gravado nas alturas da capital paulista, o cenário urbano serve de pano de fundo para performances cheias de sentimento e verdade, mostrando que o Pixote sabe como se reinventar sem perder sua identidade.

‌



Com uma trajetória marcada por hits que fazem parte da memória afetiva de milhões, como “Brilho de Cristal”, “Mande um Sinal” e “Insegurança”, o grupo reafirma sua força no pagode nacional. “Defeito do Seu Beijo” chega para somar ao repertório de sucessos da banda e continuar escrevendo sua história com alma, talento e muita música boa.

Confira o clipe: https://www.youtube.com/watch? v=Qb9HbKQAZV4&list= RDQb9HbKQAZV4&start_radio=1