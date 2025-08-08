Pixote lança nova faixa "Voltar à estaca zero", mais uma inédita do projeto "Pixote Nas Alturas" Faixa está disponível nas plataformas de áudio e no YouTube nesta sexta-feira, 8 de agosto Cartão de Visita|Do R7 08/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h37 ) twitter

Faixa está disponível nas plataformas de áudio e no YouTube nesta sexta-feira, 8 de agosto

Cartão de Visita - Entretenimento

O grupo Pixote anuncia o lançamento de mais uma faixa inédita do projeto Pixote Nas Alturas. Intitulada “Voltar à Estaca Zero”, a música chega às plataformas digitais no próximo dia 8 de agosto, acompanhada de videoclipe no canal oficial do YouTube.

Gravado no topo de um prédio com vista panorâmica para a cidade de São Paulo, o projeto une a estética urbana à intensidade emocional que marca a trajetória da banda. Na nova canção, Pixote dá voz a um amor que insiste em recomeçar, mesmo quando tudo aponta para o fim. Com versos que falam sobre recaídas, promessas não cumpridas e a dificuldade de seguir em frente, “Voltar à Estaca Zero” traduz sentimentos profundos com a sensibilidade característica do grupo.

O projeto Pixote Nas Alturas tem revelado novas músicas em formato audiovisual e vem consolidando uma fase especial na carreira do grupo, que completa mais de 30 anos de estrada com fôlego renovado e uma conexão cada vez mais forte com o público.

‌



Confira o clipe aqui

Ouça nas plataformas digitais aqui