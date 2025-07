Pousada em Gonçalves é considerada a Melhor Pousada de Luxo em Minas Gerais A pousada, que em 2018 foi eleita a Melhor do Mundo, se consolida como uma das mais românticas, premiadas e luxuosas do país Cartão de Visita|Do R7 06/07/2025 - 00h15 (Atualizado em 06/07/2025 - 00h15 ) twitter

A Pousada Casa Campestre, localizada na charmosa cidade de Gonçalves-MG, acaba de ser considerada a Melhor Pousada de Luxo de Minas Gerais, de acordo com o maior portal de viagens do Mundo, o TripAdvisor. O ranking é baseado nas avalições dos próprios hóspedes e a pousada acabou se destacando dentre 2960 estabelecimentos do estado.

O empreendimento, que em julho de 2025 está completando 10 anos, tem uma proposta romântica e é voltada apenas para casais, maiores de 18 anos. É nacionalmente reconhecida por oferecer conforto, sofisticação e atendimento de excelência realizado exclusivamente pelos proprietários e idealizadores, Jefferson Renó e Alessandra Vinhas.

Ambos nascidos em São José dos Campos, interior de SP, visitaram a Pérola da Mantiqueira pela primeira vez em 2004 e se apaixonaram pela cidade. Deixaram a loucura do mundo corporativo em 2015 em busca de qualidade de vida, mudaram-se para Gonçalves e fizeram da pousada muito mais que um simples negócio: um projeto de vida.

‌



Resultado de um sonho muito antigo, Alessandra conta que, mesmo antes de se conhecerem, ela já pensava em um dia construir uma pousada. “Sempre viajamos em busca de experiências que nos enriquecessem de ideias para que, assim, pudéssemos trazer um modelo único e diferenciado de hospedagem, baseada na vivência afetiva e na humanização do atendimento. O planejamento se deu por cerca de 15 anos antes da inauguração”. Jefferson, por outro lado, não pensava em abrir um negócio do gênero, no entanto, sabia que um dia moraria na zona rural. O sonho conjunto deu origem a uma das pousadas mais exclusivas do país.

Pensamento de vanguarda diferencia a forma como os proprietários comandam o negócio. "Focamos nossos esforços em nos manter antenados com tudo que acontece no mundo de hotelaria de alto padrão. Participamos de feiras do segmento, fazemos benchmarking com outros estabelecimentos semelhantes e sempre trazemos inovações e benfeitorias com base em estudos e em feedbacks dos nossos clientes", ressalta Jefferson. "Nossos hóspedes são extremamente exigentes e nosso desafio é sempre exceder às suas expectativas".

‌



Uma característica única na Casa Campestre é justamente o fato dela ter apenas três chalés. "Não pretendemos aumentar o número de acomodações”, enfatiza Jefferson. “Queremos manter a proposta de exclusividade, atendendo a todos sempre da mesma forma e, ao invés de focar na quantidade, continuaremos investindo na qualidade dos nossos produtos e serviços". Os charmosos chalés foram projetados com um conceito contemporâneo de ambientes abertos e se destacam pela elegância e requinte despojado. Tudo isso somado à privacidade total que é oferecida pela estratégica disposição das construções. Jefferson, responsável pelo projeto, comenta: "Os chalés não se comunicam entre si, de forma que todos os hóspedes possam ter uma experiência absolutamente privativa, ficar à vontade e manter as cortinas sempre abertas, a fim de contemplar a mata preservada de araucárias”.

O luxo despretensioso e a sofisticação, segundo o casal, estão focadas nos detalhes. Alessandra, responsável pela decoração e design das acomodações, explica: "Muitas comodidades que são oferecidas hoje nos chalés não existiam quando inauguramos. Qualquer benfeitoria que é realizada, por menor que seja, passa sempre por um criterioso processo de análise, com o objetivo de assegurar que ela esteja em completa harmonia com a infraestrutura existente".

‌



O café da manhã é outro diferencial notável. Ele é totalmente personalizado e servido no chalé, no horário de preferência de cada casal. Tudo é preparado na hora pelos proprietários e é sempre servido pelo próprio Jefferson. Os cuidados na apresentação, a variedade e o capricho saltam aos olhos e são unanimidade em todas as mais de 700 avaliações do Tripadvisor. “Utilizamos apenas matéria prima vinda de produtores locais. Dessa forma, podemos oferecer produtos artesanais, frescos e de extrema qualidade aos nossos hóspedes, além de fomentar a economia local”, explica Jefferson.

Os proprietários também se preocupam com práticas sustentáveis e contam que muitas ações foram colocadas em ação para reduzir ao máximo os impactos ambientais. "Nossos amenities são biodegradáveis. Todo o kit é reutilizável, eliminando, dessa forma, o descarte de embalagens de uso único", explica Alessandra. Toda água utilizada vem de mina e é tratada antes de ser devolvida limpa à natureza. Os lixos, orgânico e reciclável, são devidamente separados e descartados de forma consciente.

A pousada também oferece algumas experiências que podem ser reservadas, como Fogo de Chão e Picnic. Ambas são realizadas no jardim da pousada e são carinhosamente preparadas pelos proprietários. Além disso, em algumas oportunidades do ano, é possível também agendar um jantar exclusivo preparado por um renomado Chef local.

Além disso, Jefferson e Alessandra oferecem um serviço personalizado e exclusivo de concierge, voltado a atender todas necessidades dos hóspedes, desde às mais básicas até as mais especiais, oferecendo diversas dicas e reservas de passeios e gastronomia na cidade.

Em uma localização privilegiada, em total isolamento e completa harmonia com a natureza, a pousada está dentro de uma Área de Proteção Ambiental, a 1500 metros de altitude. "Adquirimos o sítio em 2009 e, no ano seguinte, fizemos um reflorestamento com mais de 500 espécies nativas da região da Mantiqueira", conta Jefferson: “os únicos "barulhos" são do vento na copa das araucárias, o canto dos pássaros e o chiado do ribeirão, que corta a nossa propriedade de 26 mil m2”.

O município mineiro de Gonçalves tem aproximadamente 4500 habitantes, fica a 200 km de São Paulo, 375 km do Rio de Janeiro e 460 km de Belo Horizonte. É uma cidade tipicamente rural, com clima ameno o ano todo e perfeita para pessoas que estão à procura de descanso e contato com a natureza. É nacionalmente reconhecida pela produção de alimentos orgânicos e destaca-se pelas belezas naturais, ecoturismo, artesanato e gastronomia artesanal voltada à utilização de produtos regionais.

As diárias de meio de semana em 2025 custam R$ 1245,00, de final de semana, R$ 1495,00 ve durante feriados custam R$ 1695,00. Esse valores são por casal com café da manhã personalizado, camareira e serviço exclusivo de concierge.

Em conclusão, a Pousada Casa Campestre é ideal para casais exigentes que estão à procura de uma experiência romântica e exclusiva de hospedagem cercada de conforto, sofisticação e atendimento de excelência.

Maiores informações podem ser encontradas no website da pousada www.casacampestre.tur.br. Também é possível ver mais fotos e vídeos na página oficial no Instagram www.instagram.com/pousadacasacampestre