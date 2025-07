Pousada Porto Imperial, em Paraty, inaugura nova recepção e piscina com hidromassagem aquecida Obras aprimoram experiência dos hóspedes, do check in ao check out Cartão de Visita|Do R7 14/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Obras aprimoram experiência dos hóspedes, do check in ao check out

Cartão de Visita - Entretenimento

No coração de Paraty, a Pousada Porto Imperial "abraça” os hóspedes desde o check in até o momento do check out com uma estrutura em clima colonial que exala aconchego e conforto. A experiência foi atualizada após reformas realizadas no último mês. “A recepção ganhou uma cara nova e dobrou de tamanho. Na decoração, móveis rústicos tornam o ambiente mais imponente e proporcionam maior comodidade aos clientes”, conta o gerente da pousada, Rodholfo Gomes.

Entre as experiências da Pousada Porto Imperial, há uma piscina que ganhou um “banho de loja” com a troca dos pisos. “É um espaço convidativo após um dia de passeios na região. No inverno, a hidromassagem com água aquecida é uma ótima pedida para um momento de relaxamento do casal”, conclui Rodholfo. Ainda sobre as ofertas de lazer, destaque para a sauna e o bar Safári e Lounge com menu que inclui o drink “Jorge Amado”, um clássico da região preparado com licor Gabriela e receita secreta.

Há uma oferta de facilidades aos hóspedes, como internet wifi, estacionamento privativo, ambiente fitness, room service e café da manhã incluso na diária. A Pousada Porto Imperial é composta por 41 confortáveis apartamentos, todos equipados com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, banheiro privativo, telefone, secador de cabelo, cofre, além de amenities da Granado.

‌



Batizados com nomes de personalidades femininas da nossa cultura, como Carmem Miranda, Elis Regina, Tarsila do Amaral, Clarice Lispector e Anita Garibaldi, os apartamentos estão classificados em quatro categorias: Standard (16 uh’s), Superior (17 uh’s), Suíte Familiar (3 uh’s) e Suíte Master (7 uh’s).

Pousada Porto Imperial

‌



Rua Tenente Francisco Antônio s/n – Paraty Telefone: (24) 3371-2323

E-mail: vendas@portoimperial.com.br

https://portoimperial.com.br/