Pousada Porto Imperial, no coração de Paraty, possui quartos disponíveis nos feriados de Tiradentes Entre os dias 21 e 23 de abril, hóspedes poderão viver dias de descanso, cercados pela riqueza cultural da cidade

Entre os dias 21 e 23 de abril, hóspedes poderão viver dias de descanso, cercados pela riqueza cultural da cidade

A menos de um mês do maior feriado dos últimos anos, o turismo se prepara para esse grande momento do setor com a expectativa alta. Na Pousada Porto Imperial, em Paraty, a Semana Santa já não é uma possibilidade de hospedagem – a ocupação já atingiu 100%, mas a boa notícia é que ainda há quartos disponíveis para os feriados de Tiradentes e São Jorge, nos dias 21 e 23 de abril, respectivamente. “Atingimos 50% da ocupação no período e acreditamos não ter mais disponibilidade nas próximas semanas”, diz o gerente da pousada, Adriano Lemos.

Muito buscada por casais e amigos como um destino para descanso, a Pousada Porto Imperial fica no coração de Paraty, uma cidade rica em cultura e passeios naturais e na gastronomia. Num clima colonial, a pousada proporciona comodidade e serviços de qualidade em apartamentos confortáveis, todos equipados com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, banheiro privativo, telefone, secador de cabelo, cofre, além de amenities da Granado.

O conforto e a decoração da área social, com sala de leitura, lobby e bar para degustação de bons drinks, como o clássico “Jorge Amado”, são alguns diferenciais, além de gerador de energia e internet Wi-Fi gratuita. A pousada dispõe ainda de estacionamento privativo, ambiente fitness, room service e café da manhã incluso na diária.

Integrada ao jardim interno, a área da piscina é convidativa a um banho de sol ou um momento relaxante após um dia de passeio pela cidade. O espelho d’água e a hidromassagem aquecida reforçam o conforto. Sauna a vapor, uma ducha e o bar Safári completam a experiência.

Pousada Porto Imperial

Rua Tenente Francisco Antônio s/n – Paraty

Telefone: (24) 3371-2323

E-mail: vendas@portoimperial.com.br

https://portoimperial.com.br/