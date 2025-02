Pré-lançamento de “Meu Lugar Ao Sol” marca encontro inédito entre Romisson e Marcelo Marrom Cantor e humorista se unem no palco para celebrar música com direito a palestra inspiradora e apoio à Associação Nany Apple Cartão de Visita|Do R7 05/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h46 ) twitter

Cantor e humorista se unem no palco para celebrar música com direito a palestra inspiradora e apoio à Associação Nany Apple

Na tarde desta terça-feira, 04 de fevereiro, a zona norte de São Paulo foi palco de um evento especial que reuniu música, motivação e solidariedade. A pré-estreia oficial da música “Meu Lugar Ao Sol”, uma parceria entre o cantor Romisson e o humorista e cantor Marcelo Marrom, aconteceu no CEU Freguesia do Ó, diante de uma plateia cheia de emoção e energia.

O evento, organizado pela Associação Nany Apple – que apoia crianças carentes e com necessidades especiais –, teve início com a apresentação de Romisson e sua banda, que agitaram o público com clássicos do Rock Nacional. Em seguida, o público teve a oportunidade de assistir à palestra motivacional “Não durma antes de sonhar”, ministrada por Marcelo Marrom, que inspirou todos os presentes com sua visão de superação e fé.

O ponto alto da tarde foi o tão esperado pré-lançamento da música “Meu Lugar Ao Sol”. A canção, uma composição romântica e inspiradora de Romisson, contou com a participação especial de Marcelo Marrom no palco, proporcionando aos presentes uma verdadeira celebração de talento e união.

“Este é um momento muito especial para mim, pois além de dividir minha música com todos, estou contribuindo para uma causa tão importante, que é o trabalho da Associação Nany Apple. Meu Lugar Ao Sol é uma música que fala sobre sonhos e conquistas, e saber que posso compartilhar isso com pessoas tão especiais, tanto no palco quanto na plateia, é algo que me enche de gratidão”, declarou Romisson emocionado.

O evento foi um grande sucesso, fortalecendo não apenas a música, mas também a solidariedade e o apoio àqueles que mais precisam. “Meu Lugar Ao Sol” já é aguardada com entusiasmo pelo público e promete ser um marco na carreira de Romisson. A música chega nas principais plataformas digitais e no YouTube dia 14 de fevereiro. Aguardem!!!