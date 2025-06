Prêmio Potências exalta a força da voz negra e homenageia o cantor Péricles Evento que será realizado em novembro celebra os 40 anos de carreira do cantor e reforça seu papel como símbolo da ancestralidade e... Cartão de Visita|Do R7 10/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h36 ) twitter

Evento que será realizado em novembro celebra os 40 anos de carreira do cantor e reforça seu papel como símbolo da ancestralidade e da resistência negra no Brasil

Cartão de Visita - Entretenimento

Com o tema "A celebração da voz negra", o Prêmio Potências deste ano reforça seu papel como a maior exaltação da cultura negra no Brasil. A edição de 2025 presta uma homenagem especial a um dos maiores nomes da música brasileira: Péricles, que celebra 40 anos de uma trajetória marcada por talento, resistência e representatividade.

Voltado à valorização de pessoas pretas que impactam e transformam o mercado, o Prêmio acontecerá em 24 de novembro, na imponente Sala São Paulo, com realização do Ministério da Cultura. A noite promete ser um marco de reconhecimento, emoção e orgulho coletivo. Após bater recordes de patrocínio em 2024, o Potências reafirma sua missão de amplificar vozes negras e promover pluralidade, inclusão e visibilidade no cenário nacional.

O grande homenageado da edição, Péricles, é reconhecido como o rei da voz e por sua contribuição inestimável à cultura brasileira. Mais do que um artista, é símbolo vivo da potência da voz negra que emociona e transforma.

"Neste ano, celebramos a voz negra como instrumento de força, potência e transformação. E ninguém representa melhor essa essência do que o rei da voz, Péricles, um artista que há quatro décadas ecoa ancestralidade e resistência por meio de sua arte", afirma Julio Beltrão, CEO do Prêmio Potências.

“Ser homenageado no Prêmio Potências é uma vitória gigantesca. Tem um impacto imenso não só pra mim, mas pra todos que vieram comigo nessa caminhada. O que a gente planta com verdade chega longe, e eu sigo muito feliz por poder usar a minha voz para dar voz a tantos outros. Com quase 40 anos de trajetória, me sinto como se estivesse apenas começando. Momentos como esse renovam a força e fazem a gente comemorar cada conquista como se fosse a primeira.” comenta Péricles. Produzido pela Mynd, o Prêmio Potências vai além de uma premiação, é um movimento de valorização da cultura negra em vida. A cada edição, personalidades são reconhecidas não apenas por suas trajetórias, mas pelo impacto real que promovem na sociedade. O evento também atua como plataforma de visibilidade para carreiras negras e fortalecimento de narrativas historicamente invisibilizadas.

"Nosso compromisso é com a valorização da cultura negra em sua pluralidade. O Potências é um espaço de consagração e também de futuro, onde talentos são reconhecidos, histórias são contadas e novas possibilidades são criadas", reforça Beltrão.

Na edição anterior, realizada em 2024 no Teatro Santander, em São Paulo, o Prêmio Potências teve como grande homenageada a cantora Ludmilla. Um dos destaques da noite foi o reconhecimento de lideranças negras no mercado, com categorias como Liderança Negra, que premiou Débora Moura, do Grupo Dreamers; Potência Jovem, com Luiza Vidal, da Droga5; e Profissional do Ano, entregue a Thaís Soares, da Ambev. A cerimônia contou com apresentação de Preta Gil, Thiago Oliveira e Rita Batista, além de performances marcantes de Liniker, Duquesa e da icônica Erykah Badu. Foram premiadas personalidades como Xamã, Preto Zezé, Bia Souza, Juan Paiva e Rebeca Andrade, em um total de 14 categorias. O evento também bateu recorde de patrocínio, com 15 marcas envolvidas, reafirmando sua força e relevância no mercado. Com curadoria afiada e uma programação que mistura arte, emoção e relevância social, o Prêmio Potências se consolida como o maior espaço de celebração da cultura negra no país, reconhecendo nomes fundamentais da cultura brasileira e impulsionando os protagonistas do agora e do futuro.



Sobre o Prêmio Potências

Criado por Julio Beltrão, o Prêmio Potências é uma celebração anual que reconhece, homenageia e impulsiona personalidades negras que transformam o Brasil por meio da arte, cultura, comunicação, empreendedorismo e inovação. Com edições marcadas por homenagens em vida e pelo fortalecimento da representatividade negra, o evento se firmou como o mais importante espaço de valorização e celebração da cultura negra no país.